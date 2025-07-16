Minikler için yaz rehberi: Sıcaklarda bebekler nasıl giydirilmeli?

Minikler için yaz rehberi: Sıcaklarda bebekler nasıl giydirilmeli?

Yaz mevsimi, bebeklerle geçirilen en keyifli dönemlerden biri. Ancak sıcak hava, terleme ve güneş ışınları, doğru kıyafet seçilmediğinde minik bedenleri zorlayabiliyor.

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YAZ AYLARINDA BEBEKLER NASIL GİYDİRİLMELİ?

Yenidoğan bebekler, doğumdan sonraki ilk ay boyunca dış dünyaya uyum sağlamaya çalışırlar. Bu süreçte bebeklerin vücut ısılarını koruyabilmeleri için ekstra giysi ve örtülere ihtiyaç duyulabilir. Ancak zamanla bebekler kalın giysiler içinde terlemeye başlar. Özellikle yaz aylarında, bebekleri aşırı giydirmek yerine hava koşullarına uygun, ince ve nefes alabilen giysiler seçmek son derece önemlidir.

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GÜNEŞTEN KORUMA VE DIŞ GİYİM ÖNERİLERİ

Yaz mevsimi, bebeğinizle geçirdiğiniz en keyifli dönemlerden biri olabilir. Ancak sıcak hava ve güneş ışınlarının doğrudan etkisi, bebekler için hem konforsuz hem de zararlı olabilir. Amerikan Pediatri Akademisi, altı aylıktan küçük bebeklerin doğrudan güneşe maruz bırakılmaması gerektiğini belirtir. Bu nedenle, bebeğinizi güneşten koruyacak giysilerle giydirmek önemlidir.

Geniş kenarlı şapkalar, UV korumalı güneş gözlükleri, uzun kollu ve ince kumaştan yapılmış kıyafetler tercih edilmelidir. Şapka, yalnızca başı korumakla kalmaz; yüz bölgesine de gölge sağlayarak güneş ışınlarının zararlarını azaltır.

YAŞA GÖRE YAZLIK GİYİM ÖNERİLERİ - Yenidoğan (0-1 Ay): İnce, pamuklu, uzun kollu ve ayaklı tulumlar tek kat olarak yeterlidir. Hava çok sıcaksa yarım kollu, ayaksız tulumlar tercih edilebilir. Geceleri serinliyorsa üzerine hafif uzun kollu bir kıyafet, ayaklarına da çorap giydirilebilir. - 3 Aylık ve Üzeri: Kısa kollu bodyler, ince alt giysiler veya şortlar tercih edilebilir. Alttan çıtçıtlı bodyler hem kullanışlı hem pratiktir. - 1 Yaş ve Üzeri: Bu dönemde bebekler artık yetişkinlere benzer şekilde giydirilebilir. Gündüzleri kısa kollu tişörtler ve şortlar, geceleri ise kısa kollu ve kapri pijama takımları uygun olur. REKLAM YAZ GECELERİNDE BEBEK NE GİYMELİ? Sıcak yaz gecelerinde bebeğinizin terlemeden rahat uyuyabilmesi için giysi seçimi önemlidir. Terlemeye karşı hafif, ince ve nefes alabilen kumaşlardan yapılmış tulumlar veya pijamalar idealdir. - Yenidoğanlarda: Uzun kollu ve ayaklı, ince kumaştan yapılmış uyku tulumları tercih edilebilir. Eğer bebek kundakta daha iyi uyuyorsa, yalnızca bez giydirip ince bir müslin örtüyle sarabilirsiniz. - 3 Aylık ve Üzeri: Tek kat kısa kollu body yeterli olabilir. Geceleri çok sıcaksa ince pamuklu bir tulum da idealdir.

- 1 Yaş Üzeri: Kısa kollu tişört ve kapri altlardan oluşan pijama takımları kullanılabilir. Serin yaz gecelerinde ise bebeğinizi kat kat giydirmek yerine, bir kat daha ince ve nefes alabilen giysi eklemek daha iyi bir çözümdür. Ayrıca klimayla serinletilen ortamlarda uzun tulumlar ve ince battaniyelerle bebeğinizi koruyabilirsiniz. REKLAM PİŞİĞİ ÖNLEMEK İÇİN GİYİM ÖNERİLERİ Yaz aylarında sıcaklık ve nem nedeniyle bebek cildinde pişik oluşumu artabilir. Bu nedenle kıyafet seçimi sadece konfor değil, cilt sağlığı açısından da çok önemlidir. Pamuklu ve hava geçiren kumaşlar, terlemeyi ve pişik oluşumunu azaltır. Bebeğin boyun, koltuk altı ve kasık gibi terlemeye yatkın bölgeleri hava alacak şekilde giydirilmelidir. Banyo sonrası ise bebeğin cildi tamamen kuruduktan sonra giydirilmeli, nemli kalması engellenmelidir. YAZLIK BEBEK GİYSİSİ SEÇERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER - Giysiler açık renkli, bol ve teri emebilen yapıda olmalıdır. - Kumaşlar %100 pamuk ya da keten olmalı; polyester, naylon gibi sentetik malzemelerden uzak durulmalıdır. REKLAM - Kıyafetlerin esnek, yumuşak dokulu ve bebeğin hareketlerini kısıtlamayacak şekilde olması gerekir.

- Bebeğin yaşına ve kilosuna uygun, bedeni sıkmayan giysiler tercih edilmelidir. - Kol, bacak ve yaka bölgesi dar olan giysiler terlemeyi artırabilir ve rahatsızlık verebilir. - Fermuar, düğme, kurdele, boncuk gibi aksesuarlar boğulma riski yaratabileceğinden uzak durulmalıdır. - Kıyafet üzerinde bulunan sert etiketler ya da tahriş edici detaylar kesilmeli veya çıkarılmalıdır. - Giysiler yüksek sıcaklıkta yıkanabilir ve ütülenebilir olmalıdır. - Yazın çorap kullanılması gerekiyorsa, ter emen, pamuklu ve lastiği sıkmayan modeller tercih edilmelidir. Görsel Kaynak: istockphoto