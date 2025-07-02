Minguzzi ailesinin avukatlığını üstlenen Dr. Rezan Epözdemir'e yeni tehdit mesajları geldi
Kadıköy'de vahşice katledilen Ahmet Minguzzi ve ailesinin avukatlığını üstlenmesinin ardından tehditlere maruz kalan Av. Dr. Rezan Epözdemir'e bugün de telefon aracılığıyla bir dizi mesaj geldi. Av. Epözdemir "ölüm tehditleri ve baskılar bizi korkutamaz ve sindiremez. Biricik evladımız Ahmet Minguzzi'yi katleden faillerin emsal mahiyette cezalandırılması için sonuna kadar hukuki mücadelemiz devam edecek" ifadelerini kullandı
Sosyal medya platformu X üzerinden bir paylaşımda bulunan Av. Dr. Rezan Epözdemir, kendisine telefon yoluyla iletilen tehdit mesajlarını yayımladı. Av. Epözdemir konuyla ilgili olarak şu ifadelere yer verdi:
Bildiğiniz üzere Kıymetli yavrumuz Ahmet Minguzzi'nin katledilmesine ilişkin olarak yürütülen soruşturma ve yargılamalarda mağdur aile vekili olarak Minguzzi ailesinin avukatlığını yapıyoruz. Daha önce mezara saldırı, bize ve aileye tehditlerle karşılaştık. Bugün bu konuda yine telefonuma gelen, faillerle ilişkili olduğunu söyleyen ve kuvvetle muhtemeldir ki gerçek dışı bir şekilde başka grupların adını kullanarak ölümle tehdit eden mesajlar geldi. Ekte ki mesajlarla ilgili gerekli hukuki yollara başvurdum ve ilgili makamları haberdar ettim. Bir kere daha ifade ediyorum ki bu ölüm tehditleri ve baskılar bizi korkutamaz ve sindiremez. Biricik evladımız Ahmet Minguzzi'yi katleden faillerin emsal mahiyette cezalandırılması için sonuna kadar hukuki mücadelemiz devam edecek. Bundan kimsenin şüphesi ve endişesi olmasın...
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