Minguzzi ailesinin avukatlığını üstlenen Dr. Rezan Epözdemir'e yeni tehdit mesajları geldi

Sosyal medya platformu X üzerinden bir paylaşımda bulunan Av. Dr. Rezan Epözdemir, kendisine telefon yoluyla iletilen tehdit mesajlarını yayımladı. Av. Epözdemir konuyla ilgili olarak şu ifadelere yer verdi:

Bildiğiniz üzere Kıymetli yavrumuz Ahmet Minguzzi'nin katledilmesine ilişkin olarak yürütülen soruşturma ve yargılamalarda mağdur aile vekili olarak Minguzzi ailesinin avukatlığını yapıyoruz. Daha önce mezara saldırı, bize ve aileye tehditlerle karşılaştık. Bugün bu konuda yine… pic.twitter.com/nOrn5sMkdy — Rezan Epözdemir (@rezan_epozdemir) July 2, 2025

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Bildiğiniz üzere Kıymetli yavrumuz Ahmet Minguzzi'nin katledilmesine ilişkin olarak yürütülen soruşturma ve yargılamalarda mağdur aile vekili olarak Minguzzi ailesinin avukatlığını yapıyoruz. Daha önce mezara saldırı, bize ve aileye tehditlerle karşılaştık. Bugün bu konuda yine telefonuma gelen, faillerle ilişkili olduğunu söyleyen ve kuvvetle muhtemeldir ki gerçek dışı bir şekilde başka grupların adını kullanarak ölümle tehdit eden mesajlar geldi. Ekte ki mesajlarla ilgili gerekli hukuki yollara başvurdum ve ilgili makamları haberdar ettim. Bir kere daha ifade ediyorum ki bu ölüm tehditleri ve baskılar bizi korkutamaz ve sindiremez. Biricik evladımız Ahmet Minguzzi'yi katleden faillerin emsal mahiyette cezalandırılması için sonuna kadar hukuki mücadelemiz devam edecek. Bundan kimsenin şüphesi ve endişesi olmasın...

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Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir