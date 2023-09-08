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        Haberler Magazin Mine Tugay'dan havuz pozu! Ünlü oyuncu kusursuz fiziğiyle göz kamaştırdı!

        Mine Tugay'dan havuz pozu! Ünlü oyuncu kusursuz fiziğiyle göz kamaştırdı!

        Serenay Sarıkaya ve Çağatay Ulusoy'un başrollerinde olduğu Medcezir dizisinde boy gösteren güzel oyuncu Mine Tugay, sosyal medya hesabında yayınladığı iddialı gönderilerle adından söz ettirmeyi başarıyor. Tugay, son olarak havuz pozunu sevenlerinin beğenisine sundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.09.2023 - 10:11 Güncelleme: 08.09.2023 - 10:11
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        • 1

          Medcezir dizisi ile adını duyuran ve sonrasında Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi, Öyle Bir Geçer Zaman Ki ve Zalim İstanbul gibi pek çok yapımda yer alan Mine Tugay, son olarak başrollerinde Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu, Çetin Tekindor, Beril Pozam ve Emre Altuğ gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını'nda Defne karakterini canlandırmıştı.

        • 2

          Başarılı oyunculuk kariyerinin yanında sosyal medya hesabında yayınladığı iddialı gönderilerle de magazin gündeminde adından söz ettiren Mine Tugay, son olarak sosyal medya hesabında yayınladığı bikinili pozları dikkat çekti.

        • 3

          Mine Tugay, yaz sezonunun sonuna gelirken, kucağında köpeğiyle bikinili pozlarını paylaşınca sevenlerinden binlerce beğeni ve yorum geldi.

        • 4

          Mine Tugay'ın "Akşamları biz" notuyla yayınladığı havuz pozlarına takipçilerinden: "Kusursuz bir fizik", "Bu yaşta bu harikalık inanılmaz", "Mine Tugay'ın askerleriyiz" gibi yorumlar geldi.

        • 5

          İşte Mine Tugay'ın son pozları...

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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları

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