Mine Tugay'dan havuz pozu! Ünlü oyuncu kusursuz fiziğiyle göz kamaştırdı!

Medcezir dizisi ile adını duyuran ve sonrasında Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi, Öyle Bir Geçer Zaman Ki ve Zalim İstanbul gibi pek çok yapımda yer alan Mine Tugay, son olarak başrollerinde Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu, Çetin Tekindor, Beril Pozam ve Emre Altuğ gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını'nda Defne karakterini canlandırmıştı.