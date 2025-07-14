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        Haberler Magazin Mine Tugay'dan bikinili pozlar - Magazin haberleri

        Mine Tugay'dan bikinili pozlar

        Tatil sezonunu açan Mine Tugay, bikinisiyle objektif karşısında poz verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.07.2025 - 10:57 Güncelleme: 14.07.2025 - 10:57
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        Sezonu açtı
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        Yaz sezonunun gelmesiyle tatil beldelerine akın eden ünlü isimlerden biri de Mine Tugay... Denizin ve güneşin keyfini çıkaran Tugay, sezonu açtı.

        Üzerinde mor ve yeşil renkler barındıran bir bikini giyen Mine Tugay, iskelede çektirdiği fotoğrafları da sosyal medya üzerinden; "Yaz" notuyla yayımladı.

        Paylaşımıyla kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gören 46 yaşındaki oyuncu, fiziğiyle adeta genç kızlara taş çıkarttı.

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        #mine tugay

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