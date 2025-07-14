Mine Tugay'dan bikinili pozlar

Yaz sezonunun gelmesiyle tatil beldelerine akın eden ünlü isimlerden biri de Mine Tugay... Denizin ve güneşin keyfini çıkaran Tugay, sezonu açtı.

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Üzerinde mor ve yeşil renkler barındıran bir bikini giyen Mine Tugay, iskelede çektirdiği fotoğrafları da sosyal medya üzerinden; "Yaz" notuyla yayımladı.

Paylaşımıyla kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gören 46 yaşındaki oyuncu, fiziğiyle adeta genç kızlara taş çıkarttı.