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        Haberler Spor Diğer Yüzme Milli yüzücüler Kuzey Tunçelli ve Emre Sakçı'dan Ali Koç'a ziyaret - Diğer Haberleri

        Milli yüzücüler Kuzey Tunçelli ve Emre Sakçı'dan Ali Koç'a ziyaret

        Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda rekor kıran Fenerbahçe'nin milli yüzücüleri Kuzey Tunçelli ve Emre Sakçı, sarı-lacivertlilerde başkan Ali Koç'u ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 19:05 Güncelleme: 09.01.2025 - 19:05
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        Milli yüzücülerden Ali Koç'a ziyaret
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        Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de düzenlenen Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası’nda rekor kıran Fenerbahçe'nin milli yüzücüleri Kuzey Tunçelli ve Emre Sakçı, başkan Ali Koç'u ziyaret etti.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp binasındaki ziyarette asbaşkan Hamdi Akın da yer aldı.

        Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası’nda 1500 metre serbestte 14:20.64'lük derecesiyle Türkiye ve ‘Dünya Gençler Rekoru’ kıran Kuzey Tunçelli, başkan Koç'a ‘İlk Dünya Gençler Rekor Belgesi’ hediye etti.

        Kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan başkan Ali Koç, "Kuzey, bana ilk Dünya Gençler Rekor Belgesini hediye getirdi ama ben kendisinden izin aldım bu belgeyi müzemize koyacağız. Camiamız ve ülkemiz için kazandığınız madalyalar için Allah sizden gani gani razı olsun. Ülkemize ve Fenerbahçemize bir sürü madalya kazandırmanızı ve hedefleriniz ötesine ulaşmanızı diliyorum. Bunun olması için de en önemli şey sağlık, Allah sizi sakatlıktan ve hastalıktan korusun." diye konuştu.

        Kuzey Tunçelli de "Bize en başından beri destek verdiğiniz ve iyi dilekleriniz için çok teşekkür ediyoruz başkanım. İnşallah Fenerbahçe’ye başarılar kazandırarak gururlandırmaya devam edeceğiz." dedi.

        Emre Şakçı ise "Türk sporcuları olarak önce bayrağımıza sonra kulübümüze yakışır şekilde sporcular olmaya gayret ediyoruz, kulaçlarımızı da başarılar için atıyoruz. Ülkemize de güzel başarılar getirdik." ifadelerini kullandı.

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