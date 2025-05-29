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        Haberler Spor Voleybol Milli voleybolcular, yaz sezonunu açtı - Voleybol Haberleri

        Milli voleybolcular, yaz sezonunu açtı

        Türkiye Voleybol Federasyonu, A milli kadın ve erkek takımlarına FIVB Milletler Ligi maçları öncesi moral gecesi düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 00:59 Güncelleme: 29.05.2025 - 01:11
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        Milli voleybolcular, yaz sezonunu açtı!
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        Türkiye Voleybol Federasyonu, FIVB Milletler Ligi'nde mücadele edecek olan A milli kadın ve erkek takımları için moral yemeği düzenledi.

        Organizasyona Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, yönetim kurulu üyeleri, A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Umut Çakır ve milli oyuncuların yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

        "HAYALİMİZ VE HEDEFİMİZ İLK GÜNDEN BERİ AYNI"

        TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, milli takım sezonunun başladığını belirterek, "Sultanlarıyla, Efeleriyle uzun bir maraton. Milletler Ligi müsabakaları başlayacak. Hemen ardından bu yıl kadın takımımız Tayland'da Dünya Şampiyonası'nda faaliyet gösterecek. Erkek takımımızla da hemen ardından Filipinler'de Dünya Şampiyonası'na katılacağız. Hayalimiz, hedefimiz ve heyecanımız geldiğimiz ilk günden bugüne aynı noktada devam ediyor. Bunun sonucunda da sürdürülebilir bir şekilde kürsüde yer almak istiyoruz. Erkek ve kadın takımlarımızla geniş bir havuza sahibiz. Takımların bu hazırlık döneminde de eksiklerimizi göreceğiz." diye konuştu.

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        İyi bir jenerasyon yakaladıklarını vurgulayan Üstündağ, şunları kaydetti:

        "Biz sürdürülebilir bir şekilde her yıl bu başarıyı göstermek istiyoruz. Ama yaş itibarıyla takımdan ayrılması gereken arkadaşlarımızın da yerlerinin doldurulması gerekiyor. Bu hafta sonu erkek takımımız oynayacak. Geçen hafta İtalya'da kadın takımımızın geniş bir kadroyla hazırlık turnuvasını hep birlikte izledik, gördük. Genç isimler forma bulabiliyor. Tüm gençleri görme şansı bulduk. Jenerasyonlarda mutlaka değişim olacaktır. Ama bir hasar vermeden değişimi gerçekleştirmek çok önemli. Bugün baktığınızda yaş ortalaması kadınıyla, erkeğiyle dünyanın ilk üç sırasında yer alıyoruz. Hem organizasyon anlamında başarılıyız hem sahada başarımız var hem de altyapının başarısı var. Camianın başkanı olarak çok mutluyum. Çok da gururluyum."

        "ADİS'İN UFAK BİR SAKATLIĞI SÖZ KONUSU"

        Türk kulüplerinin bu sezonki başarılarından söz eden Üstündağ, "Sezon çok iyi geçti. Efeler Ligi takımlarından Halkbank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Dörtlü Final oynadı. Avrupa'nın en iyi dört takım arasında yer aldı. Ziraat Bankkart, CEV Kupası'nda şampiyon oldu. Ama lig sıralamasına baktığımızda Halkbank, sekizinci sırada yer aldı. Dolayısıyla ligimizin çok sert geçmesi, çok kaliteli bir ligimizin olması önemli. Adis'in ufak bir sakatlığı söz konusu. Milletler Ligi'nin birinci ayağında olmayacak diye düşünüyorum. Bugün beni üzen bu haber oldu. Ama kadromuz geniş." ifadelerini kullandı.

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        Verilen desteklerden dolayı sponsorlara teşekkür eden Üstündağ, "İstanbul'da oynanacak Milletler Ligi ikinci ayak maçları Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Daha sonra Hollanda ayağı var. Bize her yer Türkiye. Orada da Türk taraftarların olacağından şüphem yok. Teknik ekibe, herkese güvenim sonsuz." dedi.

        UMUT ÇAKIR: "HEDEFİMİZ 2028 OLİMPİYAT OYUNLARI"

        A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Umut Çakır, hedeflerinin 2028 Olimpiyat Oyunları olduğunu ve bunun için mücadele edeceklerini anlattı.

        Milletler Ligi hazırlıklarına Ankara'da başladıklarını ifade eden Çakır, "Hollanda ile hazırlık maçları yaptık. Çok geniş bir kamp kadromuz var. Hedefimiz 2028 Olimpiyat Oyunları. Geniş bir kadroyla çalışıyoruz. Geçen sene yeteri kadar tecrübe edindiğimizi düşünüyorum. Her sayı için, her top için savaşan; her maçı kazanmak için uğraşan bir milli takım göstereceğimize inanıyorum." şeklinde konuştu.

        Kaptan Murat Yenipazar ise düzenlenen geceden dolayı mutluluğunu dile getirdi.

        DANİELE SANTARELLİ: "KIZLARLA ÇOK GURUR DUYUYORUM"

        A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli ise oyuncularının çalışmasından memnun olduğunu söyledi.

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        İstanbul'a yeniden geldiği için mutlu olduğunu vurgulayan Santarelli, şunları aktardı:

        "Hazırlıklarımıza birkaç hafta önce başladık. Takımımız çok iyi çalışıyor. İki grup halinde çalışıyoruz. Hem Türk hem İtalyanlardan kurulu teknik ekiple çalışıyoruz. Çalışmalardan memnunum. Oyuncular çalışmak istiyorlar, başarmak istiyorlar. Çalışmaktan kaçmıyorlar. Milletler Ligi çok önemli. Herkesi maçlarımıza bekliyoruz. Teknik ekipten memnunum. Uyum içinde çalışıyorlar. Siz Türkler gibi biz de başarısızlığı kabul etmiyoruz. Başarı için elimizden geleni yapacağız. Başkanımıza, yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum. Çalışmaya ve daha önemli başarılara imza atmaya devam edeceğiz. Kızlarla çok gurur duyuyorum."

        SİMGE AKÖZ

        Bu sezon da bütün kupalara talip olduklarını belirten kaptan Simge Aköz de "Sezona hazırız. Bizim ekibimiz gerçekten güçlü bir ekip. Elde ettiğimiz başarıların ardından önümüzde şu an bir Milletler Ligi var. Milletler Ligi şampiyonluğumuz olmasına karşın tekrar bir şampiyonluk yaşamak, bunun da ardından Dünya Şampiyonası'nda kürsüde yerimizi almak istiyoruz. Bizim motivasyonumuz sporcular olarak hiç eksilmiyor. Çünkü bir hedefi başarmak sonra farklı hedefleri başarmayı getiriyor. Bir kez başarmak demek, ikinci kez başarabilmeyi denemek demek." diye konuştu.

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        İstanbul'da oynanacak Milletler Ligi maçları için taraftarlardan destek beklediğini dile getiren Simge Aköz, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Bu sene İstanbul'dayız. İnanıyorum ki aynı desteği İstanbul seyircisinden de göreceğiz. Aramıza katılan genç arkadaşlarımız aslında antrenörümüzün uzun vadeli planlarından biri. Çünkü olimpiyat senesinde çoğu ülke jenerasyon anlamında yenilenmeye gitti. İtalya'daki hazırlık turnuvasında gerçekten ellerinden gelenin en iyisini yaptılar."

        Simge Aköz, formasını giydiği Eczacıbaşı Dynavit'te yaşanan ayrılıklarla ilgili, "Kıymetli arkadaşlarımızın ayrılması biraz duygusallaştırdı. Ama profesyonel hayat bu. Takımımızdan ayrılan bütün arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Umarım ömürleri boyunca çok mutlu olacakları yerlerde bulunurlar. Onları ben özlemeye devam edeceğim." şeklinde görüş belirtti.

        ELİF ŞAHİN

        Milli oyuncu Elif Şahin ise İtalya kampının güzel geçtiğini belirterek, "İtalya'da neyimiz eksik daha iyi gördük. Bizim için güzel bir hazırlık dönemi oldu. Her yıl olduğu gibi bu yıl da çok heyecanlıyız. İnşallah bizim çok güzel geçer." diye konuştu.

        ASLI KALAÇ

        Ay-yıldızlı takımın orta oyuncusu Aslı Kalaç da milli takımda iyi bir enerjinin, güzel bir ortamın olduğunu anlatarak, "Yani biz her zaman, her yaz yola çıkarken hedeflerimizi finale göre entegre ediyoruz. Çünkü her zaman kupayı kaldırmak istiyoruz. Heyecanlıyız, hedefimiz tekrardan adımızı finale yazdırmak, kupa kaldırmak. İstanbul'da uzun bir süreden sonra milli maç oynayacağız. Çok heyecanlıyız. Tek isteğimiz desteklerini bizden esirgemesinler." değerlendirmesinde bulundu.

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