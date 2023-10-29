Milli sporculardan Habertürk'e 100. yıl mesajları
Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümü tüm ülkede coşkuyla kutlanırken, milli sporcularımız da Habertürk'e özel kutlama mesajları paylaştı. İşte ay-yıldızlı sporcuların 100. yıl mesajları...
- 1
Eda Erdem - Fenerbahçe Opet
(Milli voleybolcu)
100. kuruluş yıldönümünde bize Cumhuriyet'i sunan, kuran Atatürk ve silah arkadaşlarını sonsuz bir minnet ve şükranla anıyorum. 'Atamızın izindeyiz, Cumhuriyet'in Feneriyiz' diyerek ülkemiz için her zaman elimizden gelenin en iyisini yapmak için çalışacağımızı, ulusumuzu gururlandırmaya devam edeceğimizi söylemek istiyorum.
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Zehra Güneş - VakıfBank
(Milli voleybolcu)
Marşlarımızı her duyduğumda- sadece salonda ya da kürsüde değil, okulların önünden geçerken, zaman zaman çok özel maçlardan önce kulaklığımda dinlerken- gözlerim istemsizce doluyor. Atamızın ve tüm silah arkadaşlarının ve fedakâr Türk milletinin, güzel ülkemiz için yaptıkları tartışmaya sonsuza dek kapalı. Atamızın kızlarından biri olarak, minnet borcum sonsuz… Cumhuriyetimizin 100.yılında ülkemizi gururlandıran, parçası olduğum tüm başarılar benim için çok değerli. Paris’te milli marşımızı en yüksek sesle söylemek dileğiyle, Cumhuriyet hepimize emanet…
- 3
İrfan Can Kahveci - Fenerbahçe
(Milli futbolcu)
Cumhuriyetin 100. yılını yaşayan şanslı bir nesiliz. Omuzlarımızda eşsiz bir sorumluluk taşıyoruz! Bu vatanın nasıl kurtulduğunu ve hangi zorluklarla kurulduğunu bilerek her bir değerimize sahip çıkmalıyız! Atamızı, silah arkadaşlarını ve bu ülke için canlarını veren tüm şehitlerimizi saygıyla anıyoruz!
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- 4
Elif Bayram - Beşiktaş
(Milli basketbolcu)
Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları başta olmak üzere bütün şehit ve gazilerimizi anıyoruz. Yaşasın Cumhuriyet.
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Hande Baladın - Eczacıbaşı Dynavit
(Milli voleybolcu)
Cumhuriyetimizin 100. yılında Atatürk'ün kızları olarak Atamızın izinde sonsuz başarılara imza atmak için var gücümüzle çalışıyoruz. 100. yılımızın coşkusunu, heyecanını ve haklı gururunu en derinlerimizde yaşıyoruz. Nice 100'lere.
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Cem Bölükbaşı - Team Goh
(Milli yarış pilotu)
Motorspor kariyerimin çok başında, henüz 6 yaşındayken kazandığım ilk karting yarışının kupa seremonisinde İstiklal Marşı çaldığında tüylerimin diken diken olduğu anı hala hatırlıyorum… O andan itibaren en büyük hedefim marşımızı uluslararası arenada duyurmak oldu. Cumhuriyetin ülkemize kattığı tüm değerler için Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarına minnet doluyum, nice asırlara Cumhuriyet…
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- 7
Erkan Yılmaz - Anadolu Efes
(Milli basketbolcu)
100. yılını kutladığımız Cumhuriyetimizi bize emanet eden Mustafa Kemal Atatürk’ü minnet ve şükranla anarken, ülkemize aydınlık bir gelecek ve nice güzel yarınlar sunmak için her zaman hazır olan bizler, Atamızın izinden ayrılmayacağız. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun.
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Fatma Kara - Fenerbahçe Petrol Ofisi
(Milli futbolcu)
Cumhuriyet… Türk milletinin Atasının ışığıyla, eşsiz fedakarlıkla kurduğu, emeklerle koruyup büyüttüğü, bizi biz yapan en büyük değer, yarınlarımıza umut olandır.. Sonsuza dek yaşasın!
- 9
Cansu Özbay - VakıfBank
(Milli voleybolcu)
Cumhuriyetimizin 100. yaşını ve herkesin bayramını kutluyorum. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu ülkeyi bizlere armağan eden herkese sonsuz minnetlerimi sunuyorum. Bizler, özellikle kadın sporcular olarak, kendimizi Cumhuriyetimizin kazanımlarının temsilcileri olarak görüyoruz. Bu sorumlulukla mücadelemizi her zaman sürdürüp, ay-yıldızlı bayrağımızı en güzel şekilde temsil etmek için elimizden geleni her zaman yapacağız.
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- 10
Ece Tekmen - Beşiktaş United Payment
(Milli futbolcu)
Cumhuriyet'in çocukları olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izindeyiz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.
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Aytaç Kara - Kasımpaşa
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kurulan Cumhuriyetimizin 100. yılında, ulusumuzun her bir ferdinin bayramını coşkuyla kutluyor, Türkiye Cumhuriyeti'ni sonsuza dek yaşatma kararlılığımızı yineliyoruz.
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Simge Aköz - Eczacıbaşı Dynavit
(Milli voleybolcu)
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönemi, biz "Atatürk'ün Kızları" için büyük bir anlam taşıyor. Atatürk'ün mirası ve Cumhuriyetimizin değerleriyle donanmış bir nesil olarak, bu anlamlı yılda mirasımıza sahip çıkarak, büyük Atamızın izinde Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.
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