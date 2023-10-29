Zehra Güneş - VakıfBank

(Milli voleybolcu)

Marşlarımızı her duyduğumda- sadece salonda ya da kürsüde değil, okulların önünden geçerken, zaman zaman çok özel maçlardan önce kulaklığımda dinlerken- gözlerim istemsizce doluyor. Atamızın ve tüm silah arkadaşlarının ve fedakâr Türk milletinin, güzel ülkemiz için yaptıkları tartışmaya sonsuza dek kapalı. Atamızın kızlarından biri olarak, minnet borcum sonsuz… Cumhuriyetimizin 100.yılında ülkemizi gururlandıran, parçası olduğum tüm başarılar benim için çok değerli. Paris’te milli marşımızı en yüksek sesle söylemek dileğiyle, Cumhuriyet hepimize emanet…