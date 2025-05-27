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        Haberler Gündem Milli sporcu Akyüz 'Filistin için' madalyasını Nil Nehri'ne attı

        Milli sporcu Akyüz 'Filistin için' madalyasını Nil Nehri'ne attı

        Milli sporcu Necmettin Erbakan Akyüz, Avrupa Şampiyonası'nda madalya kazandığı tören sırasında Filistin'e verdiği destek nedeniyle hakkında soruşturma açıldığını ve şampiyonluğunun iptal edildiğini duyurdu. Mısır'da bulunan Akyüz, kendisine ve Filistin'e yönelik zorbalığı protesto etmek amacıyla madalyasını Nil Nehri'ne fırlattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 00:35 Güncelleme: 27.05.2025 - 00:35
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        Milli sporcu Akyüz 'Filistin için' madalyasını Nil Nehri'ne attı
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        Milli wushucu Necmettin Erbakan Akyüz, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Filistin'e verdiği destek nedeniyle tehdit edildiğini" aktardı.

        Avrupa Wushu Federasyonu'nun kendisine soruşturma açtığını anlatan Necmettin Erbakan Akyüz, "Avrupa federasyonu ben şampiyon olduktan sonra yapmış olduğum onurlu harekete karşı soruşturma açtı ve şampiyonluklarımı askıya aldı. Madalyalarımı geri almakla, kariyerimi bitirmekle tehdit ettiler. O siyonistlerin sözde paçavralarında yer alan iki çizginin anlamı Nil ve Fırat nehri ve arasındaki topraklar. Şimdi ben de onlara bir mesaj vereyim. Sizin o bahsetmiş olduğunuz nehrin şu an üstündeyim. Biz var olduğumuz sürece size bu topraklar yar olmayacak. Bunu böyle bilesiniz." ifadelerini kullandı.

        MADALYASINI NİL NEHRİ'NE ATTI

        AA'nın aktardığı habere göre Akyüz, açıklamasında "Kazandığım hiçbir başarı Filistin’deki mazlumların tek damla kanından daha önemli değil." diyen Necmettin Erbakan Akyüz, şunları kaydetti:

        "Zalimlere ve onların köpeklerine lafım davam uğruna attığınız her taş, benim nezdimde bütün şampiyonluklardan daha kıymetli, sizin nezdinizde kıymetli olan madalyaların, bir tanesi kölesi olduğunuz siyonizmin temsilcisi sözde İsrail bayrağı paçavrasında dahi arzulayarak gösterdiği iki nehirden biri olan Nil Nehri'nin dibinde, ötekinin yeri de diğer nehir olan Fırat Nehri'nin dibi olacak. Eğer istiyorsanız gelin, gelebilirseniz alın, alabilirseniz. Nehirden denize özgür Filistin kurulduğunda, tekrar burada Fırat ve Şeria Nehri'nde olacağım."

        Mısır'da bulunan Necmettin Erbakan Akyüz, kendisine ve Filistin'e yönelik zorbalığı protesto etmek amacıyla madalyasını Nil Nehri'ne fırlattı.

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        #Necmettin Erbakan Akyüz
        #Filistin
        #Nil Nehri
        #israil
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