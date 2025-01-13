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        Haberler Gündem Teyit Milli Savunma Üniversitesi'nden teğmenlerle ilgili olarak çekilen fotoğrafla ilgili açıklama

        Milli Savunma Üniversitesi'nden teğmenlerle ilgili olarak çekilen fotoğrafla ilgili açıklama

        Milli Savunma Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, Kara Harp Okulu yemin töreninde çekilen fotoğrafla ilgili ortaya atılan iddialara yanıt verildi. Açıklamada, "Bu video ve fotoğrafın Kara Harp Okulu tarafından çekilen görüntülerle ilgisi yoktur. Konuyla ilgili olarak hukuki süreç başlatılacaktır" denildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.01.2025 - 19:41 Güncelleme: 13.01.2025 - 19:44
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        Kara Harp Okulu'ndaki slogan ve subaylık yemini nedeniyle soruşturma geçiren teğmenlerin avukatı Dr. Mustafa Güler, sosyal medyaya yansıyan fotoğrafların Milli Savunma Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu'nun talimatı üzerine çekildiğini iddia etmişti.

        Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        30 Ağustos 2024 tarihinde Kara Harp Okulunda icra edilen Diploma ve Sancak Devir-Teslim Töreni sonrasında meydana gelen hadiselere dair görüntüler 30 Ağustos akşamından itibaren sosyal medyada paylaşılmıştır.

        "ASILSIZ İDDİA VE İTHAMLAR GERÇEK DIŞIDIR"

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        Kendilerini Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilen teğmenlerin avukatı olarak beyan eden kişiler ve bazı gazeteciler tarafından, sosyal medyada yayımlanan görüntülerin MSÜ Rektörünün talimatıyla çekildiği ve ilk olarak yine Rektörün emriyle servis edildiğine yönelik asılsız iddia ve ithamlar dile getirilmektedir. Bu iddia ve ithamlar gerçek dışıdır.

        "SOSYAL MEDYAYA TAŞINDIĞI ANLAŞILMIŞTIR"

        Tören sonrasında yaşananlara dair sosyal medyada tespit edilebilen ve kamuoyuna mal olan ilk videonun paylaşımı 31 Ağustos tarihinde (@mustafaonsel) X hesabından yapılmıştır. Daha sonra yapılan araştırmalarda bu videonun tören alanında bulunan bir öğrenci tarafından cep telefonuyla çekildiği ve mesajlaşma gruplarına gönderildiği, buradan da sosyal medyaya taşındığı anlaşılmıştır.

        "ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLERLE İLGİSİ YOKTUR"

        Bu hadiseyle ilgili en çok kullanılan fotoğraf ise bir foto muhabiri tarafından çekilmiş ve aynı gün ilgili basın kuruluşunun internet sitesinde törenle ilgili yayımlanan haberinde de yer almıştır. Bu video ve fotoğrafın Kara Harp Okulu tarafından çekilen görüntülerle ilgisi yoktur. Ayrıca o gün tören alanında değişik medya kuruluşlarına mensup 18 basın mensubu görev yapmış, video ve fotoğraf çekmiştir.

        "HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILACAKTIR"

        TV ekranları ile yazılı basında dile getirilen kasıtlı iddia ve ithamların amacının; Milli Savunma Üniversitesini yıpratmak, devam eden soruşturmayı yönlendirmek ve mecrasından saptırmak olduğu açıktır.

        Bu görüntülerin MSÜ Rektörünün talimatıyla çekildiği ve ilk olarak yine Rektörün emriyle servis edildiğine yönelik iftira niteliğindeki asılsız iddia ve ithamları, görsel ve yazılı medyada ısrarla konuşup yazmaya devam eden şahıslar hakkında hukuki süreç başlatılacağı kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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        #MSB
        #teğmen fotoğrafları
        #haberler
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