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        Haberler Yaşam Milli Piyango Milli Piyangoda en çok çıkan sayılar! Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde en çok ve en az çıkan numaralar, sayılar hangileri?

        Milli Piyango'da en çok çıkan numaralar hangileri?

        31 Aralık 2023 gecesi gerçekleşen Milli Piyango yılbaşı çekilişinin bu seneki büyük ikramiyesi 400 milyon TL olarak açıklanmıştı. Çekilişe katılan birçok vatandaş bu zamana kadar Milli Piyango'da en çok çıkan numaraları araştırıyor. İşte, şimdiye dek Milli Piyango'da en fazla ve en az çıkan numaralar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.01.2024 - 00:42 Güncelleme: 01.01.2024 - 00:42
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        • 1

          Yılbaşı zamanlarının vazgeçilmezlerinden biri olan Milli Piyango çekilişi bu sene de yapılacak. Tam 400 TL, yarım 200 TL ve çeyrek biletin 100 TL olduğu Milli Piyango'da dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 2 milyar 355 milyon 650 bin TL. Peki, Milli Pyango'dan en çok ve en az çıkan numaralar hangileri? İşte, detaylar...

        • 2

          MİLLİ PİYANGO'DA EN ÇOK ÇIKAN RAKAMLAR

          3 rakamı 3 kez çıktı

          2 rakamı 10 kez çıktı

          1 rakamı 9 kez çıktı

          7 rakamı 9 kez çıktı

          4 rakamı 7 kez çıktı

          5 rakamı 7 kez çıktı

          6 rakamı 7 kez çıktı

          MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMA

        • 3

          MİLLİ PİYANGO'DA SON 6 YILDA ÇIKAN RAKAMLAR

          2021 yılında - 9876066

          2020 yılında - 9884757

          2019 yılında - 1358490

          2018 yılında - 9794035

          2017 yılında - 2796288

          2016 yılında - 0556013

        • 4

          MİLLİ PİYANGO'DA EN AZ ÇIKAN RAKAMLAR

          Milli piyango yılbaşı çekilişlerinde en az çıkan rakamlar ise 4 kez çıkan "0" ve "9" olarak kayıtlara geçti.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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