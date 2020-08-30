Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre Dünya Superbike Şampiyonası mücadelesine, TMF Milli Takımlar kaptanı Kenan Sofuoğlu’nun koordinesinde İspanya'da devam edildi.

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 5 bin 77 metre uzunluğundaki MotorLand Aragon Pisti'nde yapılan yarışa 7. cepten başlayarak, orta sıralarda sürdürdüğü mücadeleyi 8. sırada tamamladı.

SuperPole yarışını ise 7. sırada bitiren PATA Yamaha takımının pilotu Toprak, 124 puanla genel klasmanda 3. sırada yer alıyor. Turkish KNN Team pilotu, milli motosikletçi Can Öncü ise 9. sıraya yükseldiği mücadelede yerini koruyamayarak önce 10, daha sonra da 11. sıraya gerileyerek sezonun dördüncü ayak yarışında 13. oldu.