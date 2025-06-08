A Milli Futbol Takımı’nın ikinci hazırlık maçı için heyecan dorukta. Ay-Yıldızlılar, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri hazırlıkları kapsamında ikinci özel maçını Meksika ile oynayacak. İlk hazırlık maçında ABD’yi 2-1 mağlup etmeyi başaran Montella'nın öğrencileri, Meksika karşısına da galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak. Son dönemde gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken milli takımda gözler Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Orkun Kökçü gibi yıldızlarda olacak. Peki, Meksika - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Meksika - Türkiye milli maç hangi kanalda? İşte, milli maç canlı izle kanalı, saati ve kritik mücadeleye ilişkin ayrıntılar...