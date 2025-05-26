ABD - Türkiye maçı için geri sayım! ABD - Türkiye maçı ne zaman?
2026 Dünya Kupası'na hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı, formunu test etmek üzere zorlu rakiplerle karşı karşıya geliyor. Son dönemdeki yükselen performansıyla dikkat çeken Ay-Yıldızlılar, hazırlık maçları kapsamında Meksika ve ABD ile karşılaşacak. Taraftarların heyecanla beklediği mücadelelerde, millilerin sahaya nasıl bir kadroyla çıkacağı ve sergileyeceği performans merak konusu. İşte ABD - Türkiye maçı hakkında bilgiler...
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A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası yolunda temposunu artırıyor. Güçlü rakipler karşısında oynayacağı hazırlık maçlarıyla kadro uyumunu ve oyun sistemini test etmeye hazırlanan milliler, bu kez ABD ile karşı karşıya gelecek. Daha önce yalnızca bir kez mağlup edebildiğimiz ABD karşısında alınacak sonuç futbolseverler tarafından merakla beklenirken, maçın tarihi, saati ve yayın bilgileri gündemdeki yerini koruyor. İşte detaylar...
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A MİLLİ FUTBOL TAKIMI ABD İLE KARŞILAŞACAK
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), sonbaharda başlayacak 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri öncesinde, A Milli Futbol Takımı'nın Amerika Birleşik Devletleri'nde iki özel maç yapacağını duyurdu.
TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı ekip, bu müsabakaların ilkinde 2026 Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden ABD ile karşı karşıya gelecek.
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ABD - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
ABD - Türkiye maçı, 7 Haziran 2025 Cumartesi günü oynanacak ve TSİ 22.40’ta başlayacak. Mücadele, Connecticut eyaletinin East Hartford kentinde yer alan Pratt & Whitney Stadyumu'nda oynanacak.
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MEKSİKA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Meksika - Türkiye maçı, 10 Haziran 2025 Salı günü oynanacak ve TSİ 03.30'da başlayacak. Mücadele, Kuzey Carolina eyaletinin Chapel Hill kentindeki Kenan Stadyumu'nda oynanacak. İki ülke, A milli düzeyde ilk kez karşı karşıya gelecek.
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A Milli Takım'ın Dünya Kupası Elemeleri'ndeki fikstürü:
4 Eylül: Gürcistan - Türkiye
7 Eylül: Türkiye - İspanya
11 Ekim: Bulgaristan - Türkiye
14 Ekim: Türkiye - Gürcistan
15 Kasım: Türkiye - Bulgaristan
18 Kasım: İspanya - Türkiye
4 Eylül: Gürcistan - Türkiye
7 Eylül: Türkiye - İspanya
11 Ekim: Bulgaristan - Türkiye
14 Ekim: Türkiye - Gürcistan
15 Kasım: Türkiye - Bulgaristan
18 Kasım: İspanya - Türkiye