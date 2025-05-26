A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası yolunda temposunu artırıyor. Güçlü rakipler karşısında oynayacağı hazırlık maçlarıyla kadro uyumunu ve oyun sistemini test etmeye hazırlanan milliler, bu kez ABD ile karşı karşıya gelecek. Daha önce yalnızca bir kez mağlup edebildiğimiz ABD karşısında alınacak sonuç futbolseverler tarafından merakla beklenirken, maçın tarihi, saati ve yayın bilgileri gündemdeki yerini koruyor. İşte detaylar...