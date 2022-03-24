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MİLLİ MAÇ CANLI İZLE! Portekiz Türkiye maçı TRT 1 canlı yayın izle! Portekiz Türkiye maçı TRT 1 şifresiz canlı izle! Milli maç canlı yayını izle

MİLLİ MAÇ CANLI İZLE - Portekiz Türkiye maçı TRT 1 canlı yayın izle! Portekiz Türkiye maçı TRT 1 şifresiz canlı izle!

Dünya Kupası elemeleri play-off yarı final maçında A Milli Futbol Takımımız, Portekiz'le deplasmanda kozlarını paylaşıyor. 22:45'de TRT1 ekranlarında yayınlanacak zorlu mücadelenin canlı yayın bağlantısını haberimizin içerisinde bulabilirsiniz...

24.03.2022 - 16:19 | Güncelleme: FUTBOL

  • 2022 Dünya Kupası elemeleri play-off yarı finalinde A Milli Futbol Takımımız, bu akşam 22:45'de Portekiz'le karşı karşıya gelecek. Porto'nun Dragao stadındaki zorlu mücadele tek maç üzerinden oynanacak. İşte şimdiden merakla araştırılan Portekiz Türkiye maçı TRT 1 güncel frekans bilgileri ve canlı yayın linki!

    PORTEKİZ TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE - TRT1 GÜNCEL FREKANS BİLGİLERİ

    UEFA’nın şifresiz yayın hakları kapsamında Portekiz-Türkiye maçının TRT 1’den izlenebilmesi için frekans bilgilerinin güncellenmesi gerekiyor.

  • 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde mücadele edecek olan A Milli Takım, deplasmanda Portekiz ile karşı karşıya gelecek. Porto'daki Dragao Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma bu akşam 22.45'te TRT 1 ve TRT Radyo 1’de canlı yayınlanacak. UEFA’nın şifresiz yayın hakları Türkiye ile sınırlı olması nedeniyle izleyicilerin Portekiz - Türkiye karşılaşmasını TRT 1 ekranlarında daha kaliteli ve kesintisiz olarak izleyebilmeleri için Türkiye kapsama alanındaki frekans bilgilerini güncellemesi gerekiyor.

  • TRT 1 Frekans Bilgileri:

    TÜRKSAT 4A

    Frekans 11794

    Polarizasyon V (Dikey)

    Sembol Oranı 30000

    FEC 3/4

    TRT1 CANLI YAYIN İZLE

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