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        Haberler Spor Diğer Milli güreşçilerden Macaristan'da iki madalya! - Diğer Haberleri

        Milli güreşçilerden Macaristan'da iki madalya!

        Milli güreşçiler Evin Demirhan Yavuz ve Osman Göçen, Macaristan'daki turnuvada birer altın ve bronz madalya kazandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 21:20 Güncelleme: 18.07.2025 - 21:20
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        Milli güreşçilerden Macaristan'da iki madalya!
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        Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Polyak Imre ve Varga Janos Memorial Güreş Turnuvası'nda milli sporcular, birer altın ve bronz madalya elde etti.

        Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre kadınlar 50 kiloda Evin Demirhan Yavuz, finalde Rus rakibi Elizaveta Smirnova'yı mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

        Serbest stil 86 kilogram kategorisinde mücadele eden Osman Göçen ise bronz madalya karşılaşmasında Slovak rakibi Boris Makoev'i 3-2 yenerek kürsüde yerini aldı.

        Organizasyon 20 Temmuz Pazar günü sona erecek.

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