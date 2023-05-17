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Milletvekili seçilemeyen Mehmet Aslantuğ’dan yeni açıklama - Magazin haberleri

Milletvekili seçilemeyen Mehmet Aslantuğ’dan yeni açıklama

Muğla'da Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) milletvekili adayı olup seçilemeyen oyuncu Mehmet Aslantuğ, yeni bir açıklama yaptı

Giriş: 17.05.2023 - 11:16 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Mehmet Aslantuğ, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş’ın teklifi üzerine Muğla birinci sıradan milletvekili adayı olmuştu.

  • TİP'in Muğla'da yeterli oy alamaması üzerine Mehmet Aslantuğ, TBMM’ye giremedi. Muğla'da CHP’den 4, AK Parti’den 2, İYİ Parti’den ise 1 milletvekili seçildi.

  • Mehmet Aslantuğ seçimler sonrası yaptığı ilk açıklamada, "Kendimize açıklayacak kelimelerimiz yoksa eğer, hayatı anlamak da zorlaşıyor. Önemli olmaya değil, değerli olmaya dair yolculuk içindeyiz. Bir sınırı/sonu da yok elbette. Sanatın siperliğine itirazım vardı, gereğini yapmaya çalıştım. An itibarıyla da sanatta kendini değil, kendinde sanatı sevmeye çalışanlarla bu ömrü tamamlarım. Gönlünü, pusulasını açan herkese, tanıdığı sevdiği yerden bin selam olsun" ifadelerini kullanmıştı.

  • Aslantuğ, sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaptı.

  • Mehmet Aslantuğ, Muğla ve ilçelerinin yer aldığı bir haritayı paylaştı ve şu ifadeleri kullandı:

    "HÜSRAN DA YAŞAMIYORUM MUTSUZLUK DA"

    Seni seviyorum Muğla

    1) Doğduğum / Doyduğum (Mideyi baglar) bir şehir olarak değil elbette; ama, ilk gördüğüm tarih Haziran / 1978'den itibaren; zihnime de, gönlüme de, dilime de mühürlüsün.

    2) CHP'nin "Oylar boşa gider" baskısına, YSP'nin "Niye çekileyim arkadaş” diyen tasarrufuna rağmen, 40.000 üzerinde iltifat etmiş gönüllere, hem teşekkür borcum var, hem de birkaç cümlem…

  • 3) Siyaseti meslek olarak görenlerden olmadığım malum. Dolayısıyla hüsran da yaşamıyorum, mutsuzluk da...

    4) Geçmişteki bilgi ve gözlemlerimle doğrulanan tecrübem şudur: İttifaklara rağmen her yapıyı besleyen siyasi hedefler, korkular, endişeler, hırslar var. Anlıyorum şüphesiz; ama beni aşan bir duygudur.

    5) Ömrümün sonuna kadar; bir aktör evlat, bir yönetmen ağabey olarak yanındayım. Derdin derdimdir, sesin de sesim, eylemim.

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