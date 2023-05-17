Milletvekili seçilemeyen Mehmet Aslantuğ’dan yeni açıklama

Mehmet Aslantuğ, Muğla ve ilçelerinin yer aldığı bir haritayı paylaştı ve şu ifadeleri kullandı:



"HÜSRAN DA YAŞAMIYORUM MUTSUZLUK DA"



Seni seviyorum Muğla



1) Doğduğum / Doyduğum (Mideyi baglar) bir şehir olarak değil elbette; ama, ilk gördüğüm tarih Haziran / 1978'den itibaren; zihnime de, gönlüme de, dilime de mühürlüsün.



2) CHP'nin "Oylar boşa gider" baskısına, YSP'nin "Niye çekileyim arkadaş” diyen tasarrufuna rağmen, 40.000 üzerinde iltifat etmiş gönüllere, hem teşekkür borcum var, hem de birkaç cümlem…