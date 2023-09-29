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        Haberler Magazin Miley Cyrus'un hayranıyla başı dertte - Magazin haberleri

        Miley Cyrus'un hayranıyla başı dertte

        Miley Cyrus'un başı hayranıyla dertte. Şarkıcı, hapisten ayrıldıktan sonra evine gelen takıntılı hayranına karşı uzaklaştırma kararı çıkarttı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.09.2023 - 12:17 Güncelleme: 29.09.2023 - 12:17
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          Hayranıyla başı dertte olan ünlüler arasında Miley Cyrus da yer aldı. ABD'li oyuncu ve şarkıcı, 2018'den beri kendisini takıntı haline getiren Alexander Kardalian'a karşı geçici uzaklaştırma kararı çıkarttı.

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          Miley Cyrus, Los Angeles'taki evine gelen takıntılı hayranın, birkaç gün hapisten çıktığı öğrenildi.

          52 yaşındaki Alexander Kardalian, 2018'den beri Miley Cyrus'a birçok mektup gönderdi. 2022'de ise Kandalian iki kere şarkıcının evine geldi.

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          Miley Cyrus'a uygunsuz yorumlarda bulunan ve şarkıcıdan para isteyen Alexander Kardalian'ın yıldızın evine gelmeden birkaç gün önce hapisten çıktığı bildirildi.

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          Miley Cyrus, hayranına karşı geçici uzaklaştırma kararı çıkarttı.

          Fotoğraflar: Avalon, Reuters, AP

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