Milas'ta tarihi ev çöktü

Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan tarihi bir ev çöktü.

Hacı İlyas Mahallesi Tabakhane Caddesi'ndeki kullanılmayan tarihi ev, çöktü. Şans eseri olay sırasında yoldan kimsenin geçmemesi muhtemel faciayı önledi.

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Binanın etrafında sadece demir çit ve çubuklarla alınan güvenlik önlemlerini yetersiz bulan vatandaşlar, yolun yaya ve araç trafiğine acilen kapatılmasını talep etti.

Benzer durumda olan diğer metruk evlerin de tehlike saçtığını ifade eden vatandaşlar, yetkililerin terk edilen metruk binalara ilişkin önlem almasını istedi.