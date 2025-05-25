Milan taraftarları, yönetimi protesto etti!

İtalya Serie A'da bu sezon beklentilerin altında kalan Milan'ın taraftarları, kulüp yönetimini "istifaya" çağırdı.

Milan taraftarları, yönetim binasının (Casa Milan) önüne gelerek kulübün Serie A’yı ilk 6’da bitirememesini, İtalya Kupası finalinde Bologna'ya kaybetmesini, Şampiyonlar Ligi’ne son 16 turunda veda etmesini ve Milan Futuro isimli rezerv takımın 4. lige düşmesini protesto etti.

Kulübün ABD'li sahibi Gerry Cardinale ile yönetimi istifaya çağıran yaklaşık 3 bin taraftar, başkana danışmanlık yapan eski oyuncu Zlatan İbrahimovic'e de tepki gösterdi.

"MİLAN'I KURTARIN"

Taraftarlar, "Milan’ı bu acıdan kurtarın" ve "İster A takım ister rezerv takım, dümende siz varken kesinlikle başarısız oluruz" yazılı dövizler taşıdı.

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"Milan'ı Kurtarın" yazılı pankartla San Siro Stadına geçen kırmızı-siyahlı taraftarlar, Milan'ın sezonun son haftasında evindeki Monza karşılaşmasına gitti.

Sezona Portekizli Paulo Fonseca ile başlayan ancak istediği sonuçları alamayınca yolları ayıran Milan, onun yerine başka bir Portekizli Sergio Conceicao ile anlaştı.

Conceicao yönetiminde bu sezonki tek başarısı İtalya Süper Kupası'nı kazanmak olan Milan, ligde şampiyonluk yarışından erken koptu. Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda Feyenoord'a elenen Milan, son olarak da geçen hafta İtalya Kupası'nı Bologna'ya 1-0 yenilerek kaybetti.

Milan, Serie A'da bu sezonki son maçında Monza'yı 2-0 yenerek sezonu 38 maçta 18 galibiyet, 9 beraberlik, 11 yenilgi sonucunda topladığı 63 puanla tamamladı.

Ligde ilk 6'ya giremeyeceği kesinleşen Milan'ın sıralamadaki yeri diğer maçlara göre belli olacak.