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        Haberler Spor Futbol İtalya Milan'da yeniden Allegri dönemi - Futbol Haberleri

        Milan'da yeniden Allegri dönemi

        İtalyan ekibi Milan, Sérgio Conceição'dan teknik direktörlük koltuğuna Massimiliano Allegri'yi getirdi. İtalyan çalıştırıcı, 2010-2014 sezonları arasında da Kırmızı Siyahlılar'da teknik direktör olarak görev almıştı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.05.2025 - 21:50 Güncelleme: 29.05.2025 - 21:50
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        Milan'da yeniden Allegri dönemi!
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        İtalya Serie A'da sezonu 8. sırada tamamlayan Milan'ın yeni teknik direktörü belli oldu. Kırmızı Siyahlılar, geçtiğimiz sezonu teknik direktör Sérgio Conceição ile tamamlamıştı.

        Milano ekibi Juventus'u çalıştıran Massimiliano Allegri ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.

        La Gazzetta Dello Sport'un haberine göre Allegri yıllık 5 milyon euro kazanacak.

        MILAN'I ŞAMPİYON YAPMIŞTI

        Massimiliano Allegri, 2010-2014 yılları arasında Milan'da teknik direktörlük yaptı. İtalyan çalıştırıcı, teknik direktörlük kariyerindeki ilk lig kupasını 2010-2011 sezonunda Milan'da kaldırdı.

        İTALYA'DA KUPALARI DOMİNE ETTİ

        Massimiliano Allegri, 2014'te Juventus'un başına geçti. Juventus'ta 2 dönem çalışan Allegri, 5 lig şampiyonluğu daha yaşadı. 6 Serie A kupasının yanı sıra Massimiliano Allegri kariyerinde 5 İtalya Kupası ve 3 İtalya Süper Kupası kazandı.

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