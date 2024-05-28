Mike Tyson'a uçakta acil müdahale
Uçuş esnasında hastalanan şampiyon boksör Mike Tyson'a acil tibbi müdahalede bulunuldu
- 1
Mike Tyson, önceki gün Miami'den Los Angeles'a giden uçakta hastalandı. Şampiyon boksöre uçuş esnasında acil tıbbi müdahalede bulunuldu.
Emekli sporcunun temsilcisi, 57 yaşındaki Tyson'ın inişten 30 dakika önce ülser nedeniyle mide bulantısı ve baş dönmesi sorunu yaşadığını, sağlık personelinin acil müdahalesi sonucu durumunun iyi olduğunu açıkladı.
- 2
Temsilci ayrıca, uçaktaki klima sorunu nedeniyle uçuşun iki saat geciktiğini de aktardı.
- 3
Tüm zamanların en büyük boksörlerinden biri olarak bilinen Mike Tyson, 20 Temmuz'da Arlington, Teksas'taki AT&T Stadyumu'nda boksör ve Youtuber Jake Paul'a karşı mücadele etmek için ringlere dönmeye hazırlanıyor.
-
- 4
Dövüş, Mike Tyson'ın 2005'te emekli olmasından bu yana ringdeki ilk onaylı maçı olacak. Maç, dijital platformda yayınlanacak.