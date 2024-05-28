Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Mike Tyson'a uçakta acil müdahale - Magazin haberleri

        Mike Tyson'a uçakta acil müdahale

        Uçuş esnasında hastalanan şampiyon boksör Mike Tyson'a acil tibbi müdahalede bulunuldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.05.2024 - 11:33 Güncelleme: 28.05.2024 - 11:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Mike Tyson, önceki gün Miami'den Los Angeles'a giden uçakta hastalandı. Şampiyon boksöre uçuş esnasında acil tıbbi müdahalede bulunuldu.

          Emekli sporcunun temsilcisi, 57 yaşındaki Tyson'ın inişten 30 dakika önce ülser nedeniyle mide bulantısı ve baş dönmesi sorunu yaşadığını, sağlık personelinin acil müdahalesi sonucu durumunun iyi olduğunu açıkladı.

        • 2

          Temsilci ayrıca, uçaktaki klima sorunu nedeniyle uçuşun iki saat geciktiğini de aktardı.

        • 3

          Tüm zamanların en büyük boksörlerinden biri olarak bilinen Mike Tyson, 20 Temmuz'da Arlington, Teksas'taki AT&T Stadyumu'nda boksör ve Youtuber Jake Paul'a karşı mücadele etmek için ringlere dönmeye hazırlanıyor.

        • 4

          Dövüş, Mike Tyson'ın 2005'te emekli olmasından bu yana ringdeki ilk onaylı maçı olacak. Maç, dijital platformda yayınlanacak.

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da can aldı, Bursa'da yakalandı! Öldürmeye böyle gitti!
        İstanbul'da can aldı, Bursa'da yakalandı! Öldürmeye böyle gitti!
        En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL olacak
        En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL olacak
        Parçalanmış ceset vahşetinde flaş gözaltı!
        Parçalanmış ceset vahşetinde flaş gözaltı!
        "Vergide adalet ve etkinliği artıracak ilave adımlar yolda"
        "Vergide adalet ve etkinliği artıracak ilave adımlar yolda"
        Çocukların üzerine benzin döküp yakmaya çalıştı
        Çocukların üzerine benzin döküp yakmaya çalıştı
        Victor Nelsson ateş püskürdü!
        Victor Nelsson ateş püskürdü!
        İspanya, Filistin'i resmen tanıdı
        İspanya, Filistin'i resmen tanıdı
        "Traktörle bana çarptı!" Komşuların tilki kavgası!
        "Traktörle bana çarptı!" Komşuların tilki kavgası!
        "Lükste satış stresi yok"
        "Lükste satış stresi yok"
        Uzun namlulu silahlarla taradılar! 3 gün önce işe başlamıştı!
        Uzun namlulu silahlarla taradılar! 3 gün önce işe başlamıştı!
        Icardi ilk 10'da! İşte Avrupa'nın en golcüleri
        Icardi ilk 10'da! İşte Avrupa'nın en golcüleri
        TMSF'den satılık yalı
        TMSF'den satılık yalı
        "Kızım bana saldırıp, balkona kilitledi"
        "Kızım bana saldırıp, balkona kilitledi"
        Yıldıza yer açılıyor! 13 milyon Euro...
        Yıldıza yer açılıyor! 13 milyon Euro...
        Bodrum'da evlendiler
        Bodrum'da evlendiler
        İsrail, Refah'ı hedef almayı sürdürüyor
        İsrail, Refah'ı hedef almayı sürdürüyor
        Kadrosuzluktan emekli askerlere müjde!
        Kadrosuzluktan emekli askerlere müjde!
        Haftada 55 saat üzerinde çalışanlarda ve kısa boylularda o risk artıyor
        Haftada 55 saat üzerinde çalışanlarda ve kısa boylularda o risk artıyor
        Hangisi daha kirli: Banyo mu mutfak mı?
        Hangisi daha kirli: Banyo mu mutfak mı?
        Kızıl maskenin gücü adına!
        Kızıl maskenin gücü adına!
        Habertürk Anasayfa