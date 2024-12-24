Mıhlama tarifi: Evde pratik ve nefis mıhlama nasıl yapılır?

Karadeniz’in meşhur mıhlaması, hem lezzeti hem de yapım kolaylığıyla herkesin sevdiği bir yemektir. Özellikle kahvaltılarda ya da özel gün sofralarında tercih edilen bu tarif, yöresel peynir ve tereyağıyla hazırlanır. Evde kısa sürede hazırlayabileceğiniz bu eşsiz tarifi mutlaka denemelisiniz.

Mıhlama Nedir?

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Mıhlama, Karadeniz Bölgesi’nin yöresel yemek kültürünün en önemli temsilcilerindendir. Yörede yetişen mısırdan yapılan mısır unu ve bölgeye özgü tereyağı ile hazırlanan bir yemektir. Mıhlama, az ve basit malzemelerle yapılan bir yemek olmasına rağmen malzemelerin kalitesi çok önemlidir. Doğal tereyağı, yöresel mısır unu ve taze peynir kullanıldığında lezzeti katlanır.

REKLAM Mıhlamanın en dikkat çekici özelliği, kullanılan peynirin sıcaklıkla birlikte uzaması ve yemeğe görsel bir şölen katmasıdır. Bu özellik için genellikle Trabzon peyniri, çeçil peyniri veya taze kaşar peyniri tercih edilir. Basit bir yapım sürecine rağmen tereyağı ve peynirin mısır unuyla birleşmesiyle oldukça zengin ve yoğun bir lezzet ortaya çıkar.Mıhlama, sıcakken servis edilmesi gereken bir yemektir. Sıcaklık kaybolduğunda peynir sertleşebilir ve kıvamı bozulabilir.

Mıhlama Malzemeleri 3 yemek kaşığı tereyağı

1 çay bardağı mısır unu

1,5 su bardağı su (isteğe bağlı sütle karıştırılabilir)

200 gram Trabzon peyniri, tel peyniri veya çeçil peyniri (isteğe bağlı kaşar peyniri)

1 çay kaşığı tuz (peynirin tuz oranına göre ayarlayın) Mıhlama Nasıl Yapılır? Mıhlama sofralarımızın sevilen lezzetlerinden biri olarak karşımıza çıkar. İşte mıhlama tarifi: Tavayı orta ateşe koyun ve tereyağını ekleyin.

Tereyağı tamamen eriyene kadar karıştırın ve hafifçe köpüklenmesini bekleyin.

Tereyağı yanmadan kontrol ederek hareket ettirin.

Eritilen tereyağına mısır ununu ekleyin.

Tahta kaşık yardımıyla sürekli karıştırarak mısır ununu kavurun. Hafif bir koku ve altın sarısı renk alana kadar kavurma işlemini sürdürün.

Mısır ununa azar azar suyu veya sütü ekleyin. Sürekli karıştırarak pürüzsüz bir kıvam elde edin.

Karışımı kaynamaya bırakın. Bu aşamada karışım göz göz kabarmaya başlayacaktır.

Peyniri küçük parçalar halinde karışımın üzerine serpiştirin.

Peynir eriyene ve karışıma iyice karışana kadar karıştırmadan pişirin.

Peynir uzadığında mıhlamanız servise hazırdır.

Mıhlamayı sıcak olarak servis edin.

Yanında sıcak ekmek veya mısır ekmeği ile mükemmel bir uyum yakalayabilirsiniz. Mıhlama yapımı belli teknik adımları içerir. Siz de mıhlama yapılışı için aşağıdaki püf noktalarını dikkate alarak lezzetli bir mıhlama yapabilirsiniz. REKLAM Tereyağını yakmamaya dikkat edin; düşük ateşte kontrol ederek kavurun.

Orijinal bir tat için Karadeniz yöresine ait peynirler tercih edin.

Suyu azar azar ekleyerek kıvamı damak zevkinize göre ayarlayın. Kremalı Mıhlama Tarifi

Mıhlamaya farklı bir boyut kazandırmak ister misiniz? Kremayla zenginleştirilen bu tarif, klasik mıhlamanın lezzetini bir üst seviyeye taşıyor. Daha yumuşak bir kıvam ve hafif kremsi bir tat arayanlar için ideal bir seçenek! Malzemeler: 2 yemek kaşığı tereyağı

1 çay bardağı mısır unu

1 su bardağı süt

Yarım su bardağı krema

200 gram Trabzon peyniri, çeçil peyniri veya taze kaşar (isteğe bağlı karışık)

Bir tutam tuz (peynirin tuzluluğuna göre ayarlayın) Kremalı Mıhlama Nasıl Yapılır? Tereyağını geniş bir tavada düşük ateşte eritin.

Tereyağı köpürmeye başladığında ocakta kontrol ederek yakmamaya özen gösterin.

Eriyen tereyağına mısır ununu ekleyin.

Unun kokusu çıkıp rengi hafifçe koyulaşana kadar sürekli karıştırarak kavurun.

Mısır ununa sütü yavaşça ekleyin ve karıştırarak homojen bir karışım elde edin.

Ardından kremayı ekleyin ve karışımın kıvam almasını bekleyin.

Küçük parçalara böldüğünüz peyniri tavadaki karışımın üzerine yayın.

Peynirin erimesi için düşük ateşte bekleyin, ancak karıştırmayın; peynirin uzaması bu aşamada gerçekleşir.

Karışım göz göz kabarmaya başladığında mıhlamanız hazırdır.

Tuzunu kontrol edin ve gerektiğinde bir tutam tuz ekleyin.

Hazırladığınız kremalı mıhlamayı sıcak olarak servis edin.