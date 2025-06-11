Michael Jordan, eşi ve ikiz kızlarıyla Sardunya tatilinde

Basketbolu efsanevi ismi Michael Jordan, eşi Yvette Prieto ve ikiz kızları Victoria ve Ysabel ile birlikte tatile çıktı. Jordan ve ailesi de tatil için İtalya'nın ünlü Sardunya adasını tercih eden isimler arasına girdi. Jordan ve ailesi, özel jetleriyle ABD'den İtalya'ya gitti.

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NBA'e göre 'tüm zamanların en iyi basketbolcusu' olan, 3,5 milyar dolarlık servet sahibi Michael Jordan, ailesiyle birlikte Porto Cervo bölgesinde demirlemiş olan lüks yatına geçti.

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İlk eşi Juanita Vanoy'dan 2006'da boşanan 62 yaşındaki Michael Jordan, 2008'de tanıştığı Küba asıllı ABD'li model Yvette Prieto ile 2011'de nişanlandı. 47 yaşındaki Prieto ile Jordan 2013'te evlendi, bir yıl sonra da ikiz kızları dünyaya geldi.

Michael Jordan'ın ilk evliliğinden ise Jeffrey (36), Marcus (34) ve Jasmine (32) adlarında çocukları bulunuyor.

Gözlerden uzak bir yaşam süren Michael Jordan ile Yvette Prieto, bugüne dek nadiren birlikte görüldü.