Michael Jackson'ı anlatan film yine ertelendi

25 Haziran 2009'da hayatını kaybeden Michael Jackson'ın biyografik filmi izleyicilerle bir türlü buluşamıyor. 'Popun Kralı'nı, yeğeni Jaafar Jackson'ın canlandırdığı filmin gösterimi bir kez daha ertelendi.

'Michael' adlı film, başlangıçta geçen nisan ayında sinemalarda gösterime girecekti ancak bu yılın başlarında ekim ayına ertelenmişti. Şimdi ise vizyon tarihi 2026'ya ertelendi. Deadline, kesin gösterim tarihini 24 Nisan 2026 olarak duyurdu.

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Jaafar Jackson'ın set görüntüsü...

Film, Michael Jackson'ın parlak ama bir o kadar da karmaşık hayatına dair dürüst bir portresini izleyicilere sunacak. Sanatçının insani yönü ve kişisel mücadelelerinden en ikonik performanslarına farklı özellikleri gözler önüne serilecek.

Jaafar Jackson

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Biyografi filminin yönetmenliğini Antoine Fuqua üstleniyor.

Filmde Michael Jackson'ın çocukluğunu 9 yaşındaki Juliano Krue Valdi canlandırdı.

Albümleri tüm dünyada 140 milyon üzerinde satan Michael Jackson, sadece stüdyo albümleri olarak 125 milyon albüm satışıyla stüdyo albümleri dünyada tüm zamanların en çok satmış müzisyeniydi. Jackson, tamamen kendine ait dans tarzıyla dansa yeni bir soluk getirmiş ve herkesi etkilemişti.