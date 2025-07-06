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        MHP’den şehit askerler için başsağlığı mesajı

        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Pençe-Kilit Harekatı kapsamında şehit olan Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt'un naaşına ulaşmak amacıyla arama yaparken şehit olan 5 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.07.2025 - 18:40 Güncelleme: 06.07.2025 - 18:40
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        MHP'den şehit askerler için başsağlığı mesajı
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        MHP’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Pençe-Kilit Harekat bölgesinde 28 Mayıs 2022 tarihinde şehit olan Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt'un naaşına ulaşmak için 6 Temmuz 2025 tarihinde yapılan arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, tedavi gören askerlerimize acil şifalar diliyoruz. Aziz milletimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verildi.

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