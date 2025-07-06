MHP’den şehit askerler için başsağlığı mesajı

MHP’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Pençe-Kilit Harekat bölgesinde 28 Mayıs 2022 tarihinde şehit olan Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt'un naaşına ulaşmak için 6 Temmuz 2025 tarihinde yapılan arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, tedavi gören askerlerimize acil şifalar diliyoruz. Aziz milletimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verildi.

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Metan gazı zehirlenmesinde 5 şehit! Haberi Görüntüle