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        Haberler Gündem Politika MHP'nin TBMM Başkanvekili Celal Adan oldu | Son dakika haberleri

        MHP'nin TBMM Başkanvekili Celal Adan oldu

        MHP'de, TBMM'nin 28. Yasama Dönemi'nin ikinci devresinde görev yapacak Meclis Başkanvekili ve TBMM İdare Amiri belirlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 13:53 Güncelleme: 27.05.2025 - 13:53
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        MHP'nin TBMM Başkanvekili Celal Adan oldu
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        MHP, TBMM'nin 28. Yasama Dönemi'nin ikinci devresinde görev yapacak Meclis Başkanvekili olarak İstanbul Milletvekili Celal Adan'ı, TBMM İdare Amiri olarak da Gaziantep Milletvekili Sermet Atay'ın ismini Meclis Başkanlığına bildirdi.

        Alınan bilgiye göre, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin imzasıyla Meclis Başkanlığına gönderilen yazıda, Meclis Başkanvekili olarak İstanbul Milletvekili Adan ve TBMM İdare Amirliği için ise Gaziantep Milletvekili Atay'ın isimleri bildirildi.

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