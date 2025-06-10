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        Haberler Gündem Politika MHP'li Tamer Osmanağaoğlu: Devlet Bahçeli demek binlerce yıllık devlet aklı demektir | Son dakika haberleri

        MHP'li Tamer Osmanağaoğlu: Devlet Bahçeli demek binlerce yıllık devlet aklı demektir

        ABD'de yaşanan olaylar kamuoyunda tartışılmaya devam ederken MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin 7 yıl önce yaptığı açıklamalar hatırlatan MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu "Liderimiz Bahçeli'nin 7 yıl önce yaptığı tespitleri anlamsız bulanlar bugün ABD'nin içinde can çekiştiği sosyal ve siyasi buhrana şaşırmaktadırlar!" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.06.2025 - 22:28 Güncelleme: 10.06.2025 - 22:31
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        Osmanağaoğlu: Bahçeli demek devlet aklı demektir
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        MHP Genel Sekreter Yardımcısı, İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu sosyal medya platformu “x” hesabından yaptığı paylaşımda “Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli ‘nin 7 yıl önce yaptığı tespitleri anlamsız bulanlar bugün ABD’nin içinde can çekiştiği sosyal ve siyasi buhrana şaşırmaktadırlar!” ifadelerini kullandı.

        Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşanan olaylar kamuoyunda tartışılmaya devam ederken MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin 7 yıl önce yaptığı açıklamalar tekrar gündeme geldi. MHP Genel Sekreter Yardımcısı Tamer Osmanağaoğlu X hesabından yaptığı paylaşımda MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin 16 Eylül 2017 tarihinde yaptığı açıklamaya dikkat çekerek “Lider özüyle de sözüyle de yol gösterendir. Öngörü sahibi olan, dağın ardındakini görendir. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli ‘nin 7 yıl önce yaptığı tespitleri anlamsız bulanlar bugün ABD’nin içinde can çekiştiği sosyal ve siyasi buhrana şaşırmaktadırlar!” ifadelerine yer verdi.

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        BAHÇELİ DEVLETLİ ANLAYIŞIN YEGÂNE TEMSİLCİSİDİR

        “Halbuki ortada şaşılacak bir durum yoktur. Çünkü Devlet Bahçeli demek binlerce yıllık devlet aklı demektir.” ifadelerini kullanan Osmanağaoğlu “Yusuf Has Hacib’in ifadesiyle o “nice bulanık işi el sürünce süzen, nice ters düğümü bakınca çözen.” devletli anlayışın yegâne temsilcisidir.” dedi.

        7 YIL ÖNCE DEVLET BAHÇELİ ŞUNLARI YAZMIŞTI

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 2017 yılında yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

        “Mesela Kaliforniya’nın içten içe büyüyen, devamlı zemin tutan ayrılma talepleri iyice somutlaşır, gün yüzüne çıkarsa ABD ne yapacaktır? Bölgemizde fitneye mihmandarlık yapan ABD, gelecekte kendi eyaletlerinde baş gösterebilecek bağımsızlık arayışına ne diyecektir?”

        TRUMP MUHAFIZ VE DENİZ PİYADELERİNİ GÖREVLENDİRDİ

        ABD'nin Los Angeles kentinde göçmenlere yönelik baskınlarla başlayan protestoların dördüncü gününde, Başkan Donald Trump kente iki bin ek Ulusal Muhafız ve 700 deniz piyadesi gönderme kararı almıştı.. Ardından California eyaleti Valisi Gavin Newsom, deniz piyadelerinin görevlendirilmesi sonrası "diktatör bir başkanın çılgın fantezisini" gerçekleştirdiğini söylemişti.

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