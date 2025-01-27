2025 OCAK MEVDUAT FAİZ ORANLARI

Vadeli mevduat, birikiminiz üzerinden, sizin belirlediğiniz süre için sabit bir faiz oranı sunar. Yani getirisi önceden bellidir ve vade sonuna kadar bu getiri faiz oranı değişikliklerinden etkilenmez.

Tasarruflarını bankalarda değerlendirmeyi düşünen kişiler bankaların güncel mevduat faiz oranları için araştırmalara başladı. Peki, hangi banka ne kadar faiz sunuyor? İşte banka banka mevduat faiz oranları ve 500 bin TL’nin 32 günlük getirisi...