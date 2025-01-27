Emekli bayram ikramiyesi zammı 2025 son durum: Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, zam yapılacak mı?
2025 Emekli ikramiyesi artışı ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. 2023'te 2000 TL olarak ödenen ikramiye tutarı, 2024'te yüzde 50 artışla 3000 TL'ye çıkarılmıştı. Böylece SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri, Ramazan ve Kurban Bayramı'nda toplam 6000 TL bayram ikramiyesi ödemesi almıştı. Ramazan ayına geri sayım devam ederken emekli ikramiyesine zam yapılıp yapılmayacağı ve ne kadar olacağı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, 2025 Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, zam yapılacak mı ve ne zaman yatacak? İşte, 2025 emekli bayram ikramiyesi zammı son durum…
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2018 yılında başlayan emeklilere ikramiye uygulaması yılda 2 kere olmak üzere emekli vatandaşlara ödeniyor. Söz konusu ödemeler Ramazan ve Kurban Bayramları öncesinde emeklilerin hesabına yatırılıyor. 2025 Ocak zammı ile emekli maaşlarına yüzde 15,75 orannda zam yapıldı. Böylece en düşük emekli maaşı 14 bin 469 TL oldu. Emekli zammı sonrası SGK 4A, 4B, ve 4C kapsamındaki emekliler zamlı bayram ikramiyesi tutarı için araştırmalara başladı. Peki, 2025 Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, zam yapılacak mı? İşte, emekli bayram ikramiyesi 2025 yılı tutarı ve ödeme tarihleri hakkında detaylar.
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2025 EMEKLİ ZAM ORANI BELLİ OLDU
6 aylık enflasyona göre, 2025 yılının ilk yarısında geçerli olacak emekli zam oranı yüzde 15,75 olarak hesaplandı.
En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı da yüzde 15,75 oranında artış yaşadı. Böylece en düşük emekli maaşı 14 bin 469 TL'ye yükseldi.
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2025 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK, ZAM YAPILACAK MI?
2024 yılında emekli bayram ikramiyesi, yüzde 50 artışla 3 bin TL'ye çıkarılmıştı. Böylece SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklilerine Ramazan ve Kurban Bayramı'nda toplam 6 bin lira ikramiye ödemesi yapılmıştı.
Emekli ikramiyelerine yüzde 15,75 oranında zam yapılması halinde emeklilerin bayram ikramiyesi 3.472,5 TL'ye yükselecek.
Ancak 2025 yılında bayram ikramiyelerine zam yapılıp yapılmayacağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.
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EMEKLİ İKRAMİYESİ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Hükümet kaynaklarından ikramiye artışı konusunda bir çalışma yapıldığına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.
Ramazan ayının 1 Mart'ta başlaması ile beraber bu konunun da gündeme gelmesi bekleniyor.
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EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
Emekli bayram ikramiyelerinin ödeme tarihi henüz belli olmadı. Ancak önceki yılların uygulamaları dikkate alındığında, ikramiyelerin bayramdan en az bir hafta önce hesaplara yatırılması bekleniyor.
Ramazan Bayramı, bu yıl 30 Mart 2025 tarihinde başlayacak. Bu nedenle, bayram ikramiyelerinin 24-28 Mart tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor.
Kurban Bayramı ise bu yıl 6 Haziran 2025 tarihinde başlayacak. İkramiyelerin, bayramdan önceki hafta olan 2-5 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatırılacağı öngörülüyor.
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BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLERE VERİLİYOR?
– SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri
– Şehit yakınları ve gaziler
– Ölüm aylığı alanlar
– Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,
– Geçici köy korucuları
– Şeref aylığı alanlar
– Şampiyon sporcular,
– Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,
– Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri.
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