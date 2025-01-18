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        Haberler Objektife Takılanlar Metin Tekin: İyi ki sordunuz bu soruyu - Magazin haberleri

        Metin Tekin: İyi ki sordunuz bu soruyu

        Metin Tekin ve oğlu Taro Emir Tekin, Kadıköy'de görüntülendi. Baba- oğul gazetecilerle ayaküstü sohbet etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.01.2025 - 11:08 Güncelleme: 18.01.2025 - 11:08
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        "İyi ki sordunuz bu soruyu"
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; sık sık annesi Şevval Sam ile görüntülenen Taro Emir Tekin'in bu kez de babası ile görülmesi üzerine Metin Tekin, "Evet, babası da var" diye espri yaptı. "Biz Fenerbahçeliyiz, bu semtin çocuklarıyız. Burada o yüzden denk geldiniz" diyen Metin Tekin, "Oğlunuz Fenerbahçe’yi destekleseydi tepkiniz ne olurdu?" sorusuna; "Yapacak bir şey yok ama Beşiktaşlı doğdu" yanıtını verdi.

        15-20 yıldır magazin muhabirleri tarafından çekilmediğini söyleyen Metin Tekin; "Biraz havaya girdim, arkadaş sayesinde magazin röportajı yapıyorum, özlemişim magazini" dedi.

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        Emekli futbolcu, Taro’nun oyunculuğunu nasıl bulduğu sorusuna; "Futboldan sorsaydınız anlardım ama sanat için ahkâm kesemem. Babanın duyguları olur; çocukluğundan beri istediği bir şey. Kazanımları, nasıl işler yaptığı değil; onun keyif alması, mutlu olması beni de mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

        Metin Tekin, "Oğlunuzun futbolcu olmasını ister miydiniz?” sorusuna ise "Olamazdı. Belki de en küçük yaşta futbolcu olamayacağı anlaşılacak arkadaşlardan biriydi. Bir gün halı sahaya gittik, 14 yaşındaydı. Genç arkadaşlarla oynuyorduk. Çok da saygılılardı bana. Sağ olsunlar dediler ki, ‘Ya Metin ağabey, Taro Emir’i bir daha getirmesen?’ Ben de anladım, tamam dedim” diyerek esprili bir açıklama yaptı.

        Taro’ya yöneltilen, “Futbolcu birisini canlandırmak isteseydiniz kim olurdu?” sorusuna, babasını göstererek; “Biraz önce konuştuk bunu. Ben bir şeyler yazıyordum, birkaç sene evvel o yarım kaldı. Belki onu hayata geçiririm ama bir gün Beşiktaş’ı anlatan bir hikâye olursa 'Sarı fırtına’dan bahsedileceğini düşünüyorum. Durum böyle olduğu takdirde o onuru ben tatmak istiyorum. Babama çok düşkünüm galiba bu yüzden” dedi.

        Taro’nun doğmasının üzerine jübile yaptığını söyleyen Metin Tekin, kucağında onu sahaya çıkarınca orada Taro’nun bir daha sahalara çıkamayacağını anladığını söyleyerek espri yaptı. Ufak çocuğunun da göbek bağını sol açığa gömdüğünü, ancak ondan da olmadığını dile getiren Tekin, “Baba-oğul bir proje gelir mi?” sorusuna, “Bu işin okuluna gidip oyuncu olmak için çabalayacağım” diye espri yaptı.

        Taro, bu sözler üzerine; “Bu soruların bile sorulabiliyor olması çok kıymetli geliyor bana. Kendi branşında inanılmaz başarılara imza atmış bir babanın evladıyım. Çok da bir şey anlamasak da birbirimizin branşına dair çok ciddi paylaşımlarımız oluyor. Ben bazen yönetmenden bahsederken sportif direktör olarak konumlandırıyor babam. Aynı hikâyeyi farklı bir branşta çok güzel şekilde paylaşabiliyoruz” dedi.

        "Müdahil olmak istemiyorum"
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        Leman Sam’ın geçtiğimiz günlerde yaptığı, “Taro’nun 35 yaşından önce evlenmesini istemem” açıklaması sorulduğunda, Metin Tekin, “Keşke aşk bu kadar matematiksel bir şey olsa ama öyle bir şey değil” dedi.

        "HAYATIMDA BİRİ YOK"

        Taro ise “Arkadaşlar, rakip yok. Yarın da evlenmek isterim ama birisi yok hayatımda. Günümüzde maalesef her şeyin hızlı tüketildiğini düşünen bir adamım. Zaman zaman biz de parçası oluyoruz ister istemez. İlişkilerin hızlı tüketilmesi benim için doğru bulduğum bir şey değil. Ben adanmışlığı ve emek harcamayı seven bir insanım. Arka arkaya birileriyle birlikte olmaktansa gerçekten hayatımda aşkımın, sevgimin karşılık bulduğu biri çıktığı takdirde o zaman isterim” diye duygularını ifade etti. Bunun üzerine Metin Tekin, “İyi ki sordunuz bu soruyu, ben de yeni duyuyorum" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

        "Aşk acısı çekiyorum"
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        #Metin Tekin
        #taro emir tekin

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