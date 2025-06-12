Metin Keçeci, Nişantaşı'nda görüntülendi. Ekonomik olarak zor günler yaşadığını söyleyen oyuncu, icralık olduğunu ve pazartesi günü yaşadığı evden çıkmak zorunda kaldığını belirtti. Gözyaşlarını tutmakta zorlanan Keçeci, intiharın eşiğine geldiği ifade etti.

REKLAM advertisement1 Keçeci; "Beni bu hale getiren kim varsa cenazeme kimse gelmesin. Allah için gelmesinler. Mama alıp bir köşede sokak hayvanlarını beslesinler" dedi. "Komedyenlere teklif gitmiyor" Haberi Görüntüle