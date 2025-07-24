METEOROLOJİ'DEN YENİ AÇIKLAMA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde biraz azalacağını, pazartesi gününden itibaren tekrar artacağını açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 24-30 Temmuz tarihlerine ilişkin haftalık hava tahminlerini açıkladı. Buna göre; mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları kuzey ve iç kesimlerde biraz azalacak, pazartesi gününden itibaren tekrar artacak. Bugün, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Güneydoğu ve Anadolu’nun tamamında az bulutlu ve açık havanın etkili olması bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi’nde, parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’in iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Doğu Anadolu’da ise, az bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan çevreleri ile Kars'ın kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.