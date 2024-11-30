Meteoroloji'den azot dioksit gazı açıklaması!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı basın yayın organlarında yayınlanan bir haberde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ülkemizin iç ve batı kesimlerinde azot dioksit gazının etkili olarak, kötü kokuya sebep olacağı belirtilerek bu konuda internet sitesinde uyarı yayınlandığı bilgisi verilmiştir.

REKLAM advertisement1

Meteoroloji Genel müdürlüğü olarak bu konuda herhangi bir uyarımız bulunmamaktadır." Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur. pic.twitter.com/4RNFCIpbdG — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) November 30, 2024 Sis ve pusa dikkat! 2 bölgede sağanak! Haberi Görüntüle