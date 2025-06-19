Metecan Birsen: Seride 2-0 öne geçmek bizim için önemli

Fenerbahçe Beko'nun oyuncularından Metecan Birsen, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off finali ikinci maçında Beşiktaş Fibabanka'yı 84-76 mağlup ettikleri karşılaşmayı değerlendirdi.

Sarı-lacivertli basketbolcu, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"SERİDE 2-0 ÖNE GEÇMEK ÖNEMLİ"

Beşiktaş Fibabanka'nın iyi bir takım olduğunu vurgulayan Metecan, "Zorlu bir rakip karşısında seride 2-0 öne geçmek bizim için önemli. Deplasmanda da zorlu 2 maç oynayacağız. Hedefimiz Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki 2 maçı da kazanıp sezonu 3 kupayla bitirmek." ifadelerini kullandı.

Galibiyete 8 sayılık katkı sağlayan Metecan Birsen, final serisindeki performansıyla ilgili, "Sezon başında bu yana takıma faydalı olmaya çalışıyorum. Maç ayırmaksızın aynı konsantrasyonla sahaya çıkıyorum. Takımıma faydalı olduğum için mutluyum. Kazanacağımız 2 maç daha var. Umarım şampiyon olup taraftarımıza armağan edeceğiz." şeklinde konuştu.