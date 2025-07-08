MESAM Başkanı Recep Ergül: Spotify'ı partner ve çözüm ortağı olarak görmek istiyoruz

Rekabet Kurumu, 4 Temmuz’da İsveç menşeli dijital platform Spotify hakkında inceleme başlatmıştı. Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, Spotify hakkında başlattıkları incelemeye ilişkin yaptığı açıklamada; "Amacımız, müzik sektöründe adil rekabetin sağlanması, içerik üreticilerinin eşit koşullarda faaliyet gösterebilmesi ve kültürel çeşitliliğin dijital ortamda korunması" ifadesini kullanmıştı.

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Rekabet Kurulu’nun dijital müzik dünyasının en büyük oyuncularından biri olan Spotify hakkında inceleme başlatmasının ardından Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) Başkanı Recep Ergül, Spotify'ı partner ve çözüm ortağı olarak görmek istediklerini belirterek, "Daha fazla işbirliği ve ülkemiz müziğine gösterilecek hassasiyetin, tüm sorunları gidereceğine inanıyoruz" dedi.

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"TELİF SORUNU SEKTÖRDE SORUNLARA YOL AÇIYOR"

14 bin üyesiyle Türkiye’nin en büyük meslek birliği MESAM’ın Başkanı Recep Ergül tarafından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye’nin oldukça güçlü müzik altyapısı ve köklü bir geleneği olmasına karşın müzikten doğan telifin yeteri kadar dönüşmemesi, sektörde maddi ve manevi çeşitli sorunlar yaşanmasına sebep olduğu belirtildi.

Recep Ergül, açıklamasına şöyle devam etti; "Kabul etmek gerekir ki müzik eseri sahipleri, yorumcular ve müziğe yatırım yapan fonogram yapımcılarının da başlıca gelirleri digital platformlardan elde edilen telif bedelleridir. Digital platformların en başlarında yer alan Spotify ile müzik meslek birlikleri arasında yeterince diyalog olmaması ve Spotify 'ın fiyat politikalarının yol açtığı sorun ve mağduriyetler, yıllardan beri müzik sektörünün en önemli gündem maddeleri arasında yer almıştır. Bizler Spotify 'ı partnerimiz ve çözüm ortağımız olarak görmek istiyoruz. Daha fazla işbirliği ve ülkemiz müziğine gösterilecek hassasiyetin, tüm sorunları gidereceğine inanıyoruz." "SPOTİFY YETKİLELERİYLE GÖRÜŞÜYORUZ" Rekabet Kurulu’nun Spotify hakkında inceleme başlattığını hatırlatan Recep Ergül, konuyu yakından takip ettiklerini ve bir yandan da Spotify yetkilileri ile görüştüklerini söyledi. Spotify yetkililerinin konuya uzlaşmacı ve duyarlı yaklaşımları nedeniyle çözüm ümitlerinin her zamankinden daha fazla olduğunu ifade eden Ergül, müzik sektörüne kısa sürede güzel haberler vermeyi umut ettiklerini de ifade etti.