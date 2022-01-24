Sevenleriyle buluştu

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Ünlü şarkıcı Merve Özbey, kar yağışı dolayısıyla İstanbul'un beyaza büründüğü gecede Amor Garibovic imzalı siyah elbisesiyle sahne aldı.

Hem sesi hem de güzelliği ile kendine hayran bırakan Merve Özbey, "Tamamen Arabesk” konsepti ile sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.