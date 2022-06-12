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Merve Özbey: Pop'un 'Kaptan'ı - Müzik haberleri

Merve Özbey: Pop'un 'Kaptan'ı

Ünlü şarkıcı Merve Özbey, 'Çilingir' adlı slow şarkısından sonra yeni teklisi 'Kaptan' ile yaza hızlı bir giriş yaptı

12.06.2022 - 11:00 | Güncelleme: ABONE OL

  • Merve Özbey, 'Kendine Dünya' ve 'Çilingir'in ardından 'Kaptan' adlı yeni teklisini müzikseverlerin beğenisine sundu. Söz ve müziğinde Murat Güneş imzasının bulunduğu 'Kaptan'ın prodüktörlüğünde ise Emrah Karaduman yer almış.

  • Özbey, Karaduman ile ortak projesi olan 'Kaptan' ile yaza hızlı bir giriş yaptı. Uzun zamandır 'Kaptan' kadar kaliteli bir pop parça dinlememiştim. Merve Özbey'in sesi, Emrah Karaduman'ın tarzı ve Güneş'in kalemiyle buluşunca ortaya başarılı bir iş çıkmış. 

  • Erdem Kınay ile iş birliği yaptığı 'Duman' ve 'Helal Ettim' adlı parçalarıyla tanıdığımız Özbey'in, Karaduman ile bir araya gelmesiyle ortaya çıkan bu şarkı da bence yazın en çok dinleyeceklerimiz arasında yerini alacak.

  • Slow da olsa hareketli de olsa Merve Özbey, her parçasıyla öne çıkmayı başarıyor. 'Kaptan' da yaza yakışan, temposu yüksek bir şarkı olmuş. Ayrıca parçanın sözleri de diğer yeni şarkılara göre anlamlı ve üstünde çalışıldığını, emek verildiğini hissettiriyor.

  • HÜLYA AVŞAR, 'DUYDUN MU?' DEDİ

    Hülya Avşar, 'Sen Aşk Mısın?' adlı teklisinin ardından 'Duydun Mu?'yu müzikseverlerle buluşturdu. Avşar, 'Ayna'nın 2011'de seslendirdiği şarkıya yorumuyla yeniden hayat vermiş. 'Duydun Mu?', duygusal sözlerine rağmen hareketli temposuyla dikkatimi çekti. Her işinde iddiasını ortaya koyan Hülya Avşar, bence 'Duydun Mu?' ile de başarısını serglemiş.

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