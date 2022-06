'KAFA TATİLİ' İLAÇ GİBİ

'Nalan' adlı şarkısıyla büyük çıkış yakalayan Emir Can İğrek, 'Kafa Tatili' adlı yeni şarkısını yayımladı. 'Kafa Tatili'nin söz ve müziğinde İğrek'in imzası bulunuyor. Her zamankinden farklı bir tarzda parça ortaya koyan Emir Can İğrek'in bu projesini çok sevdim. Parçanın altyapısı ve melodileri 'Kafa Tatili'ni sevmemde en büyük sebeplerden biri... Ayrıca 'Kafa Tatili'ne ihtiyacım olduğu dönemde bu şarkı bana ilaç gibi geldi.