Merve Boluğur'un tekne keyfi: Yaz eğlencesi
Tatilini mavi sularda sürdüren Merve Boluğur, tekne keyfinden yeni fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı
Giriş: 24.07.2025 - 20:35 Güncelleme: 24.07.2025 - 20:36
Tatiline ara vermeden devam eden Merve Boluğur, mavi suların keyfini çıkarıyor.
Ünlü oyuncu, tatilinden kareleri sosyal medya hesaplarından sevenleriyle paylaşmayı sürdürüyor.
Boluğur, tekne turundan yeni paylaşımlarını yayımladı.
Tekne içinde verdiği pozlarla dikkat çeken Boluğur, bu karelere; "Yaz eğlencesi" notunu ekledi.
Fotoğraflar: Instagram
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