Mertens'ten emeklilik açıklaması!
Galatasaray'da 3 yıl geçiren ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek Dries Mertens, şampiyonluğun garantilenmesinin ardından geleceğine dair ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu.
- 1
Galatasaray'ın 38 yaşındaki yıldızı Dries Mertens, şampiyonluk sonrası ülkesinin basınından Sporza'ya açıklamalarda bulundu.
- 2
Mertens'in oğlu Ciro ile birlikte duygusal anların yaşadığı hatırlatılan haberde, Belçikalı yıldız o anlara açıklık getirdi. Mertens, "Ne yapacağımı bilmiyorum." dedi.
- 3
Emeklilik konusunda sözlerine devam eden 38 yaşındaki yıldız futbolcu, "Gerçekten bilmiyorum. Bu yüzden kafamdan birçok şey geçti." sözlerini sarf etti.
-
- 4
"NE OLACAĞINI GÖRECEĞİZ"
Mertens, "Ne olacağını göreceğiz. Her zaman futbolu bırakmayı dört gözle beklediğimi söylemişimdir. Kariyerimden sonra yapmak istediğim çok şey var." diye konuştu.
- 5
Galatasaray'a 2022 yılında imza atan Mertens, sarı-kırmızılılarda 3 lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa sevinçleri yaşadı.
- 6
Galatasaray forması altında 3 sezonda toplamda 134 maça çıkan Mertens, 24 gol attı ve 44 asist yaptı.
-
- 7