Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Mert Turak: Oturduğum masada kimseye hesap ödetmem

        Mert Turak: Oturduğum masada kimseye hesap ödetmem

        Mert Durak, özel hayatı hakkında samimi açıklamalarda bulundu; "Oturduğum masada kimseye hesap ödetmem"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.05.2025 - 12:42 Güncelleme: 27.05.2025 - 12:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Oturduğum masada kimseye hesap ödetmem"
        ABONE OL
        ABONE OL

        BloombergHt’de yayınlanan "Aslı Şafak’la İşin Aslı" programının konuğu oyuncu Mert Turak oldu. Turak, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

        "YALNIZ KALMAYA İHTİYACIM VARMIŞ"

        2020'de nikâh masasına oturduğu Birgül Kurtçu'dan 2023 yılında boşanan Mert Turak; "Benim biraz yalnız kalmaya ihtiyacım varmış onu anladım. Müzik bile açmadan mümkünse sadece durarak hiç sesinizle... Yalnız kalmayı deneyimlemeye ihtiyacım varmış ona susadığımı hissediyorum. Her geçen gün anlıyorum hâlâ daha doyamadım kendime" dedi.

        "KENDİMİ KULLANDIRMAM"

        Mert Turak daha sonra "Oturduğum masada asla hesap ödetmem ama ikinci üçüncü buluşmada bu bir gelenek haline geldiyse kendimi kullandırmam" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Mert Turak

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        DEM heyeti MHP'yi ziyaret etti
        DEM heyeti MHP'yi ziyaret etti
        Bahis operasyonu! Papara nedir, sahibi kimdir?
        Bahis operasyonu! Papara nedir, sahibi kimdir?
        Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu
        Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu
        Bakan Fidan Rusya'da
        Bakan Fidan Rusya'da
        Anne ve 3 kız kardeş... Çok büyük acı!
        Anne ve 3 kız kardeş... Çok büyük acı!
        Korner direğiyle saldırıda 5 ay hapis!
        Korner direğiyle saldırıda 5 ay hapis!
        "Kendimi Türkiye'ye adayacağım"
        "Kendimi Türkiye'ye adayacağım"
        10 yaşındaki oğlunun iliğiyle kanseri ikinci kez yendi
        10 yaşındaki oğlunun iliğiyle kanseri ikinci kez yendi
        Yönetimden Osimhen'e: Kararını ver!
        Yönetimden Osimhen'e: Kararını ver!
        3 kentte 2 döner zincirine FETÖ operasyonu: 23 gözaltı!
        3 kentte 2 döner zincirine FETÖ operasyonu: 23 gözaltı!
        İlhan Şeşen'e veda
        İlhan Şeşen'e veda
        Galatasaray'dan Lunin hamlesi!
        Galatasaray'dan Lunin hamlesi!
        E-imza operasyonunda ortaya çıktı! Ünlü doktorun diploması sahte çıktı
        E-imza operasyonunda ortaya çıktı! Ünlü doktorun diploması sahte çıktı
        Türkiye'nin sanayi devleri açıklandı
        Türkiye'nin sanayi devleri açıklandı
        Mourinho'dan istifa sorusuna yanıt!
        Mourinho'dan istifa sorusuna yanıt!
        Emekli polis memuru eski eşini öldürmüştü! Nedeni belli oldu!
        Emekli polis memuru eski eşini öldürmüştü! Nedeni belli oldu!
        "Mourinho'yu göndermesi lazım"
        "Mourinho'yu göndermesi lazım"
        Olay yeri: İstanbul... Sokakta 'kanlı' pusu!
        Olay yeri: İstanbul... Sokakta 'kanlı' pusu!
        AYM’nin 3600 kararı ne anlama geliyor?
        AYM’nin 3600 kararı ne anlama geliyor?
        7 kere düş 8 kere kalk!
        7 kere düş 8 kere kalk!
        Habertürk Anasayfa