Eşinin 32. yaşını sosyal meydadan romantik bir mesajla kutlayan oyuncu, Fırat ile fotoğraflarını paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

İnsan mutlu olunca zaman o kadar hızlı geçiyor ki anlamak mümkün değil. Mutluyum, böyle güzel kalpli bir meleğin doğum gününde ne dileyeceğime de dikkat etmem lazım.