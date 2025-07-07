Mersin'in 'denizdeki havuz'u: Yapraklı Koy

"Yeni sezonda misafirlerimizi, daha yüksek hijyen standartlarında ağırlamayı hedefliyoruz. Cankurtaran ve personel sayımızı artırdık. En iyi hizmeti vermek için elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz. Bu sezon gelecek misafirlerimizle turizmi yükseltmeyi hedefliyoruz. Burası şahane bir turizm noktası. Bu sezona tamamıyla hazırız. Herkesi Yapraklı Koy'a bekliyoruz."