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        Haberler Gündem 3. Sayfa Mersin'de görevi başında kalp krizi geçiren polis hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Mersin'de görevi başında kalp krizi geçiren polis hayatını kaybetti

        Mersin'in Aydıncık ilçesinde görevi başındayken kalp krizi geçiren polis memuru Selçuk Peker, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 03:11 Güncelleme: 18.07.2025 - 03:11
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        Görevi başında kalp krizi geçiren polis hayatını kaybetti
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        Aydıncık İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru Selçuk Peker (52), görev başındayken rahatsızlandı.

        DHA'nın haberine göre; kalp krizi geçirdiği belirlenen Peker, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Peker, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

        Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Peker için İl Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Peker'in eşi ve çocuklarının yanı sıra Mersin Valisi Atilla Toros, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ali Tuna Baysal, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Albay Oğuz Bavbek ile askeri ve mülki erkan katıldı.

        Selçuk Peker'in naaşı, yapılan duaların ardından toprağa verilmek üzere memleketi Malatya’ya uğurlandı.

        *Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.

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