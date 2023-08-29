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        Haberler Yaşam Mersin'de gömülen deniz canlılarının iskeletleri müzede sergilenecek

        Mersin'de gömülen deniz canlılarının iskeletleri müzede sergilenecek

        Mersin'de bilimsel çalışmalar için gömülen, aralarında 2021'de sahile vuran fin balinasının da bulunduğu deniz canlılarının iskeletlerinin çıkarılıp Mersin Üniversitesi Deniz Canlıları Müzesi'nde sergilenmesi hedefleniyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 15:52 Güncelleme: 29.08.2023 - 15:52
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          Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, Su Ürünleri Fakültesi bünyesinde oluşturulan Yenişehir Kampüsü'ndeki müzeyi ziyaret etti.

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          Müzenin kurucusu Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ayas'tan bilgi alan Yaşar, çalışmaları inceledi.

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          Yaşar, gazetecilere, müzenin uzun yıllar süren çalışmalar sonucu kurulduğunu söyledi.

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          Müzenin resmi açılışını yapmak istediklerini ifade eden Yaşar, "Burayı çok önemsiyoruz. Üniversitemizin bütçesi ve projelerle buraya her türlü desteği vermeye çalışıyoruz. Müzeyi en kısa zamanda açacağız" diye konuştu.

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          MÜZE BAHÇESİNE GÖMÜLEN TÜRLERİN İSKELETLERİ ÇIKARILACAK

          Prof. Dr. Deniz Ayas da müzede balık, kaplumbağa, deniz memelileri ve omurgasız canlılardan oluşan yaklaşık 750 türün yer aldığını anlattı.

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          Bilimsel çalışmalara değinen Ayas, müzenin bahçesinde 1 fin balinası, 4 şişe burun yunus, 1 çizgili yunus, 1 boz yunus, 6 caretta caretta, 3 yeşil kaplumbağası ve 2 Nil kaplumbağasının gömülü olduğunu dile getirdi.

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          İskeletlerin çıkarılıp müzede sergileneceğini aktaran Ayas, "Bu türlerin toprak altından çıkartılıp sergilenebilecek hale getirilmesi kent hayatında önemli bir boşluğu dolduran müzemizin envanterini çeşitlendirecektir" dedi.

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          Ayas, çalışmanın öğrencilerin eğitimine de katkı sağlayacağını belirtti.

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          BALİNA 2021'DE SAHİLE VURMUŞTU

          Gömülü olan deniz canlılarından fin balinasının, 2021'de Yenişehir ilçesi sahiline vurduğunu anımsatan Ayas, "Müze bahçesine gömdüğümüz yaklaşık 14 metre boyundaki balinanın yumuşak dokuların tamamı eridi.

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          Balinamızın iskeletini çıkartıp, birleştirip müzemizin girişinde sergilemeyi planlıyoruz. Bu, Mersin'deki vatandaşların da merakla beklediği bir süreç" diye konuştu.

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