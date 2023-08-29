Mersin'de gömülen deniz canlılarının iskeletleri müzede sergilenecek
Mersin'de bilimsel çalışmalar için gömülen, aralarında 2021'de sahile vuran fin balinasının da bulunduğu deniz canlılarının iskeletlerinin çıkarılıp Mersin Üniversitesi Deniz Canlıları Müzesi'nde sergilenmesi hedefleniyor
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Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, Su Ürünleri Fakültesi bünyesinde oluşturulan Yenişehir Kampüsü'ndeki müzeyi ziyaret etti.
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Müzenin kurucusu Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ayas'tan bilgi alan Yaşar, çalışmaları inceledi.
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Yaşar, gazetecilere, müzenin uzun yıllar süren çalışmalar sonucu kurulduğunu söyledi.
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Müzenin resmi açılışını yapmak istediklerini ifade eden Yaşar, "Burayı çok önemsiyoruz. Üniversitemizin bütçesi ve projelerle buraya her türlü desteği vermeye çalışıyoruz. Müzeyi en kısa zamanda açacağız" diye konuştu.
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MÜZE BAHÇESİNE GÖMÜLEN TÜRLERİN İSKELETLERİ ÇIKARILACAK
Prof. Dr. Deniz Ayas da müzede balık, kaplumbağa, deniz memelileri ve omurgasız canlılardan oluşan yaklaşık 750 türün yer aldığını anlattı.
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Bilimsel çalışmalara değinen Ayas, müzenin bahçesinde 1 fin balinası, 4 şişe burun yunus, 1 çizgili yunus, 1 boz yunus, 6 caretta caretta, 3 yeşil kaplumbağası ve 2 Nil kaplumbağasının gömülü olduğunu dile getirdi.
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İskeletlerin çıkarılıp müzede sergileneceğini aktaran Ayas, "Bu türlerin toprak altından çıkartılıp sergilenebilecek hale getirilmesi kent hayatında önemli bir boşluğu dolduran müzemizin envanterini çeşitlendirecektir" dedi.
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Ayas, çalışmanın öğrencilerin eğitimine de katkı sağlayacağını belirtti.
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BALİNA 2021'DE SAHİLE VURMUŞTU
Gömülü olan deniz canlılarından fin balinasının, 2021'de Yenişehir ilçesi sahiline vurduğunu anımsatan Ayas, "Müze bahçesine gömdüğümüz yaklaşık 14 metre boyundaki balinanın yumuşak dokuların tamamı eridi.
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Balinamızın iskeletini çıkartıp, birleştirip müzemizin girişinde sergilemeyi planlıyoruz. Bu, Mersin'deki vatandaşların da merakla beklediği bir süreç" diye konuştu.
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