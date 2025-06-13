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        Haberler Kültür-Sanat Meriç Soylu Ödülleri sahiplerini buldu

        Meriç Soylu Ödülleri sahiplerini buldu

        Genç müzisyenlere sahne imkânı sağlayarak kariyerlerinin başında destek olmayı amaçlayan ve onları müzikseverlerle buluşturan Parlayan Yıldızlar konserlerinde sezon boyunca sergilenen performansların ardından verilen Meriç Soylu Ödülleri sahiplerini buldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.06.2025 - 11:56 Güncelleme: 13.06.2025 - 11:56
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        Meriç Soylu Ödülleri sahiplerini buldu
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        2012 yılında aramızdan ayrılan İş Sanat Sanat Yönetmeni Meriç Soylu anısına ailesi tarafından verilen başarı ödülleri 12 Haziran Perşembe günü Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’ndeki BlackBox salonunda düzenlenen törenle takdim edildi.

        25. Sezonun Parlayan Yıldızlarından Güneş Tunçkıran (piyano) birincilik ödülünün sahibi olurken, ikincilik ödülü Ceren Ordu (çello), üçüncülük ödülü ise Yağmur Bakar’ın (müzikal tiyatro) oldu. Mansiyon ödülleri Özgür Gözler (obua) ve Almila Şerbetçi’ye (keman) verildi.

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        25. SEZONUN ÖDÜLLÜ YILDIZLARI

        Birincilik Ödülü: Güneş Tunçkıran

        Güneş Tunçkıran, Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarı Piyano ana sanat dalında eğitimine başladı. Akdeniz Sounds Uluslararası Müzik Yarışması ve Mozart Akademi 8. Uluslararası Piyano Yarışması’ndan birincilikle dönen Tunçkıran, Rusya’da düzenlenen Valery Gavrilin Piyano Yarışması’nda ise üçüncülük ödülüyle birlikte “en iyi çağdaş eser performansı” ödülünü aldı.

        İkincilik Ödülü: Ceren Ordu

        Ceren Ordu, çello eğitimine 2014 yılında başladı. 2020 yılında Grand Prize Virtuoso “London” yarışmasında birincilik ödülü kazanarak Londra’daki Royal Albert Hall Elgar Room’da konser verme şansına sahip oldu. 2023-2024 sezonunda Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası’nda grup şefi yardımcısı ve grup şefi olarak görev yapan genç sanatçı, bu orkestra ile Roma’daki Sala Santa Cecilia, Amsterdam’daki Concertgebouw ve Konzerthaus Berlin gibi salonlarda konser verdi.

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        Üçüncülük Ödülü: Yağmur Bakar

        Altı yaşında piyano eğitimi almaya başlayan Yağmur Bakar, Aydın Doğan Güzel Sanatlar Lisesi’nden dereceyle mezun oldu. Lise süresince CRR, CSO Ada Ankara, CKM gibi birçok konser salonunda yapılan resitallerde yer alan Bakar, lisede piyano eğitimine ek olarak keman eğitimi de aldı. Sonrasında şan üzerine ilerlemeye karar veren genç sanatçı, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzikal Tiyatro bölümünde Ardan Beyarslan ile eğitimini sürdürüyor.

        Mansiyon Ödülleri: Özgür Gözler ve Almila Şerbetçi

        Özgür Gözler, 2019 yılında Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda obua eğitimine başladı. 2022’de International Global Art 2 yarışmasında üçüncülük, 2024’te ise 9. Nouvelles Étoiles Uluslararası Müzik Yarışması’nda birincilik ödülüne layık görüldü. Avusturya’daki Musik Festival Zell am See Orkestrası’nın sınavını kazanarak asil kadroda yer aldı. Genç sanatçı eğitimini Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda Doç. David Tchumburidze ile sürdürüyor.

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        Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi’nde Prof. Dr. Gülen Ege Serter’in sınıfında eğitimini sürdüren Almila Şerbetçi, 2019’da Josef Micka Uluslararası Keman Yarışması’nda birincilik ödülüne layık gördü. 2021 yılında The Muse International Müzik Yarışması’nda ikincilik, Music and Stars Awards Uluslararası Müzik Yarışması’nda üçüncülük ve Caka Online Müzik Yarışması’nda yaylı çalgılar kategorisinde birincilik ödüllerini; 2023 yılında ise Arnold Rosé Uluslararası Keman Yarışması’nda üçüncülük ödülünü kazanan genç kemancı 2024’te İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ile solist olarak sahne aldı.

        “KULİSTEN SAHNEYE: PARLAYAN YILDIZLAR” BELGESELİ VE KONSERLER İŞ SANAT YOUTUBE KANALINDA

        İş Sanat’ın YouTube kanalında sanatseverlerle buluşan “Kulisten Sahneye: Parlayan Yıldızlar” belgeseli, Türkiye’nin gelecek vaat eden genç müzisyenlerini seyircilerle bir araya getiren ve onları uluslararası sahnelere hazırlayan bu uzun soluklu projenin hikâyesini anlatıyor.

        Parlayan Yıldızlar konserlerinin 20 yılı aşkın süredir Türkiye’nin sanat dünyasına kattığı değeri anlatan belgeselde, projenin mimarlarından dinlediğimiz anekdotların yanı sıra, Parlayan Yıldızları’ın deneyimleri de yer alıyor.

        “Kulisten Sahneye: Parlayan Yıldızlar” belgeselini ve geçmiş sezonlarda İş Kuleleri Salonu’nda konser verme imkânı bulan Parlayan Yıldızlar’ın performanslarını, İş Sanat’ın YouTube kanalından izleyebilirsiniz.

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        #Meriç Soylu Ödülleri
        #İş Sanat
        #Parlayan Yıldızlar
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