2024 yılının en çok beklenen filmlerinden olan Deadpool 3'e dair fragman sonunda yayınlandı. Hugh Jackman'ın Marvel evreninden bir karakter olarak 9. kez ortaya çıkışı ve görünüşe göre 2017'de yayınlanan Logan filmindeki rolünden emekli olmasından bu yana ilk kez ortaya çıkışı anlamına gelen bu filmin adının Deadpool ve Wolverine olarak belirlendiği açıklandı ve filme dair diğer detaylar da izleyiciyle paylaşıldı. İşte, o detaylar...