Star TV ekranlarında yayınlanan Menajerimi Ara dizisinin nefes kesen 13. bölümün ardından merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Feris'in Dicle'yi kovduğu Menajerimi Ara 13. bölümde neler oldu? Menajerimi Ara 14. bölüm fragmanı izle...

MENAJERİMİ ARA 14. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

MENAJERİMİ ARA 13. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Serkan’ın dönüşünün altındaki gizli gerçeği henüz bilmeyen Ego Ajans menajerleri; Barış, Emir, Beren ve İrem Derici’nin konuk olacağı İbo Show programı için hazırlıklara başlar. Feris ve Kıraç, çıkabilecek bütün gerginlikleri önlemek adına ellerinden geleni yaparken, İrem Derici’nin başına gelen talihsiz olay Dicle’yi zor bir durumda bırakır.

Emir ve Barış arasında yaşananlar artık herkesi geri dönülmez bir şekilde etkilerken, Barış bütün duygularını Dicle ile paylaşacağı büyük bir yüzleşme yaşar. Serkan ve Beren’in sürpriz iş birliği İbo Show öncesi her şeyi daha da içinden çıkılmaz bir hale getirir. Feris’in Dicle'yle ilgili öğreneceği gerçekler ise Dicle’yi şoke edecektir.