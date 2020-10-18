MENAJERİMİ ARA DİZİSİNİN KONUSU
Yetenek ajansı Ego'ya bağlı Kıraç (Barış Falay),Feris (Canan Ergüder),Çınar (Fatih Artman) ve Peride (Ayşenil Şamlıoğlu) adlı dört menajer her gün yönetilmesi zor durumlarla uğraşıyor ve iş vizyonlarını savunuyorlar. Sanatı ve işi ustaca birleştiriyorlar, ancak özel ve profesyonel yaşamları bazen çatışmaya giriyor. Menajerler ve asistanları, bizi ünlü oyuncuların vahşi dünyasının perde arkasına götürüyorlar; kahkahalar, duygular, entrika, hayal kırıklığı ve gözyaşlarının sürekli çarpıştığı yere. Bu vahşi dünyanın içerisine ilk kez giren Dicle (Ahsen Eroğlu),egosu boylarından da yüksek olan kişiliklere karşı mücadelesine en alttan başlayarak savaşa bende varım diyor.
MENAJERİMİ ARA OYUNCULARI KİMLER?
BARIŞ FALAY - KIRAÇ ÖZDAL
Barış Falay Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü’nü bitirmiştir. Çeşitli özel tiyatrolarda ve Ankara Devlet Tiyatrosu’nda 2 yıl çalıştıktan sonra, 1997 yılında kuruluş sınavıyla beraber İzmit Şehir Tiyatrosu sanatçısı oldu. “Hamlet” ile başlayan bu serüven, “Üç Kuruşluk Opera”, “Misafir”, “Kamyon”, “Roberto Zucco”, “Kırmızı Yorgunları”, “Azizname”, “Barış”, “Bahar Noktası”, “Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz”, “Karar Kimin” ve daha birçok oyunda oynayarak sürdü. “Deniz Kızı Masalı”, ve “Bir Yaz Gecesi Rüyası” adlı oyunları yönetti. Tiyatronun bünyesindeki Tiyatro Okulunda eğitmenlik yaptı. 2015 Aralık ayında Kocaeli şehir tiyatrolarındaki görevinden ayrıldı. Oyuncu Esra Ronabar'la evlidir.
Tatlı Hayat, Yarım Elma, Dadı gibi sitkomlarda ufak rollerde canlandırdığı başarılı karakterler ile dizi kariyerine atılan Barış Falay ilk yükselişini Aliye adlı dizide canlandırdığı Mücahit (Müco) karakteri ile yapmıştır. 2009'dan 2011'e kadar süren Ezel dizisinde Kerpeten-Ali Kırgız rolünü canlandırmıştır. Bu rol ile birçok kişinin beğenisini kazanan Barış Falay Magazinciler Derneği tarafından En İyi Erkek Oyuncu seçilmiştir. Oyuncu Eylül 2011'de yayınlanan Al Yazmalım dizisinde Cemşid rolünü oynamıştır. 2013'ten 2015'e kadar süren Medcezir dizinde Selim Serez rolünü canlandırmıştır. Ondan sonra da Endemol Yapım imzalı Paramparça dizisinde Harun'u canlandırmıştır.
CANAN ERGÜDER - FERİS DİKMEN
Üsküdar Amerikan Lisesi'nden mezun olduktan sonra tiyatro eğitimine Franklin and Marshall College'da başlayıp, daha sonra The New School University Actors Studio Drama Program'da yüksek lisans derecesiyle devam etti. Ayrıca London Academy of Music and Dramatic Arts Shakespeare Atölyesi'ne katıldı. Elia Kazan, Cheryl Crawford ve Robert Lewis'in kurmuş olduğu Actors Studio'nun hayat boyu üyeliğini 2003'te kazanıp Ellen Burstyn, Carlin Glynn, Lee Grant, Elaine Stritch ve David Marguelis gibi isimlerle çalışma fırsatına sahip oldu.
Ergüder, en son Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi adlı televizyon dizisinde rol almış, fakat yeni bir projede yer almak için (Atlılar) diziden ayrılmıştır. Ancak proje iptal olmuştur. 2015 yılına kadar Türk Gönül TV'nin Hafta Sonu Haberleri sunucusu Doğa Rutkay'ın tayini çıkınca Canan Ergüder sunmaya başlamıştır.
Prof. Dr. Üstün Ergüder'in kızıdır.
AYŞENİL ŞAMLIOĞLU - PERİDE ŞENER
Ayşenil Şamlıoğlu 20 Mart 1956 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 1974 yılında İstanbul Üniversitesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Fakültesi'ne giren sanatçı, öğrenimini yarıda bırakarak, Almanya'ya gitti ve Frankfurt'ta dil eğitimi aldı. Burada tiyatro ile ilgilenen Şamlıoğlu, amatör tiyatro topluluklarıyla çalışmalara katıldı. Türkiye'ye döndükten sonra ODTÜ Mimarlık Fakültesi'nde eğitim gören Ayşenil Şamlıoğlu, ikinci kez eğitimini yarıda bırakarak Anadolu Ajansı'nda bir yıl süreyle çalışmasının yanında, özel bir reklam ajansında da çizimle ilgilendi. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı, Tiyatro Bölümü mezunu olan Şamlıoğlu, 1982 yılında Adana Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Genel Müdürlüğü'nde oyuncu ve yönetmen yardımcısı olarak göreve başladı.
1988 - 1989 yıllarında Hacettepe Üniversitesi'nde tiyatro dersleri veren sanatçı, bir dönem Devlet Tiyatroları Genel Sekreterliği görevinde bulundu. Tunç Başaran tarafından senaryolaştırılan ve yönetilip filme alınan Kaçıklık Diploması adlı bir eser yazan Ayşenil Şamlıoğlu'nun, asıl tanınışı Ferhunde Hanımlar ve Bizim Evin Halleri adlı dizilerdeki rolleriyle oldu. Yol Arkadaşım dizisinde canlandırdığı "Hafize" karakteri ile daha geniş kesimlerce tanındı. İstanbul Şehir Tiyatroları'nda ve Semaver Kumpanya gibi özel tiyatro topluluklarıyla da çalışan sanatçı, yönetmenlikle oyunculuğu bir arada yürütmektedir. Şamlıoğlu, 29 Mayıs 2009 tarihinde İstanbul Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği görevine getirildi.
Sanatçı aynı zamanda eski Sayıştay Başkanı Servet Şamlıoğlu'nun kızıdır. 17. Afife Tiyatro Ödülleri'nde jüri üyeliği yapmıştır.
FATİH ARTMAN - ÇINAR BİLGİN
13 Şubat 1988 yılında Ankara'da doğdu. Ankara'nın Gazi Mahallesinde 3 çocuklu bir ailenin en küçüğüdür. Annesi ev hanımıdır. Babasını 2002 yılında kaybetti. İlkokul ve liseyi kendi mahallesinde okudu. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Ana Sanat Dalı Oyunculuk Bölümünü okudu. Kendi tabiriyle cep harçlığını çıkarmak için oyuncu olan Fatih, Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisinde Harun karakteri ile gönüllere taht kurmuştur.
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