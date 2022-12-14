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MEMUR ZAMMI 2023 Ocak tahmini: Enflasyon farkı ile memur maaş zammı ne kadar olacak? En düşük memur maaşı senaryoları

Memur maaş zammı netleşiyor! İşte zam tahminleri

Memur maaş zammı enflasyon farkı ile netleşiyor. Ocak 2023'te memur maaşlarına yapılacak zam oranı sorgulanıyor. Gözler hükumet kanadından gelecek en yüksek ve en düşük memur maaşı açıklamasına çevrilmiş durumda. Yeni yıla kısa bir süre kalmasıyla memur maaş zammı tahminleri gelmeye başladı. İşte 2023 Ocak memur zammı ile ilgili detaylar...

Giriş: 14.12.2022 - 15:45 | Güncelleme: ABONE OL

  • Memur maaş zammı için geri sayım başladı. Kasım ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla beş aylık enflasyon farkı belli oldu. Bilindiği üzere memur maaşlarına 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme oranı kadar zam yapılıyor. Aralık ayına girilmesiyle memur maaş zammı senaryoları da şekillenmeye başladı. İşte Ocak 2023 memur zammı ile ilgili detaylar...

  • CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DAN MEMUR ZAMMI AÇIKLAMASI!

    Kabine Toplantısı'nın ardından kamera karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan gündeme dair birçok konuya değindi. Memur zammı açıklamasından öne çıkanlar ise şu şekildeydi:

    Yıllık enflasyonun birkaç ay içinde yüzde 40'lı rakamlara ineceği ortada iken hala etiketlerin başka hesaplarla belirlenmesi doğru değildir. Asgari ücret, memur ve emekli maaşları başta olmak üzere çalışanların refah seviyelerindeki gerilemeyi telafi etme yönündeki gayretlerimizin enflasyon maskesi arkasına sığınan haramzadeler tarafından akamete uğramasını izleyemeyiz.

  • KASIM AYI ENFLASYON RAKAMLARI İLE 5 AYLIK ORAN NETLEŞTİ!

    TÜİK kasım ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre tüketici fiyatları kasımda aylık olarak yüzde 2.88, yıllık ise yüzde 84.39 yükseldi.

    Kasım ayı enflasyon oranı açıklandı. Buna göre Temmuz ayından itibaren 5 aylık enflasyon artış oranı maaş zammı için yüzde 14.04 olarak kaydedildi. Zam oranlarının ardından yapılan hesaplamaya göre memurlara en az yüzde 15,11 zam yapılacak.  Enflasyon artış oranıyla yapılacak en az zam tutarı arasındaki 1,07'lık fark ise toplu sözleşme farkının enflasyon artışına eklenmesi sonucu ortaya çıkıyor.

  • MEMUR MAAŞLARINA NE KADAR ZAM GELECEK?

    Memur maaşlarına 6 aylık enflasyon farkının toplamına göre zam yapılır. Son zam Temmuz ayında Haziran ayı enflasyon farkının açıklanmasıyla birlikte yapıldı. Yani Temmuz ayı itibarıyla 6 aylık enflasyon oranı ve bu orana yüzde 8'lik toplu sözleşme farkının eklenmesiyle memur maaşları 3 Ocak 2023'te netleşmiş olacak.

  • Ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları temmuz – aralık dönemindeki enflasyon oranında artırılacak. Memur maaşları ve emekli memur aylıkları ise temmuz ayında yapılan yüzde 7’lik toplu sözleşme zammına göre hesaplanan enflasyon farkı ile gelecek yılın ilk yarısında uygulanacak yüzde 8 toplu sözleşme zammına göre belirlenecek.

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