MELTEM MİRALOĞLU OYNADIĞI DİZİLER

Çocukluğundan beri oyunculuğa ilgili olduğunu söyleyen Miraloğlu, Müjdat Gezen Güzel Sanatlar Akademisi'nden mezun olmuştur. İlk olarak "Hayatı Çalınan Çocuklar Sosyal Sorumluluk Projesi" reklam filminde oynamıştır. Daha sonra ise Hayat Devam Ediyor adlı dizide oynamıştır.